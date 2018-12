La JS Azazga frappe fort

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

La dixième journée du championnat de l’inter-régions, groupe Centre, a été encore une fois bénéfique pour le chef de file, l’OM El-Annasser. Ce dernier a, certes, gagné petitement chez lui en recevant l’ASC Ouled Zouai, mais cette victoire permet aux gars de Ruisseau de garder l’écart de trois points sur deux de ses poursuivants immédiats. Le SA Sétif a pris le meilleur sur l’IRB Ain Lahdjar que les gars d’Ain El-Fouara ont battu sur le score de deux buts à zéro. De son côté, l’US Souf s’est disposée de son invité de la journée, le NRB Teleghma, alors que la JS Azazga s’est rachetée de fort belle manière de sa dernière défaite enregistrée en déplacement face au Hydra Athlétique club. En effet, les banlieusards d’Ighil Ouazzoug ont gagné sur le score sans appel de trois buts à un (3 - 1), qui leur permet le cas échéant de gagner deux places au classement, soit 7e.

L’US Oued Amizour s’enfonce



Le deuxième club de la Kabylie, le MB Bouira, a réussi à contraindre les gars de Hydra AC sur le score de deux buts partout. Un résultat qui permet aux Bouiris de rester scotchés à la 6e place avec 15 points au compteur et à 9 points du leader. Ce partage des points confirme en tous les cas le succès acquis par le MB Bouira le 16 novembre passé, où ce club avait battu l’US Oued Amizour sur le score de deux buts à zéro. Justement, en ce qui concerne les Unionistes d’Amizour, ces derniers continuent de manger du pain noir. En effet, les Rouge et Noir sont tombés cette fois à domicile et c’était face à l’USM Sétif qui l’avait emporté sur le score d’un but à zéro. Ce revers, le 6e de la saison, met donc l’USOA dans la position de relégable avec seulement six points engrangés sur les dix possibles. Néanmoins, le club peut s’en sortir, surtout que l’écart avec l’avant-dernier n’est que de deux points.

Rahib Medhouche

Les résultats

JS Azazga 3 - DRB Baraki 1

Hydra AC 2 - MB Bouira 2

USO Amizour 0 - USM Sétif 1

SA Sétif 2 - IRB Ain Lahdjar 0

FCBE Arch 0 - AS Bordj Ghedir 0

OMR Annasser 1 - ASCO Zouai 0

MBH Messaoud 2 - IRB Berhoum 1

US Souf 2 - NRB Teleghma 1