L’ES Bir Ghbalou se détache

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

La 9e journée du championnat de la Régionale 2, groupe A, dans sa première partie jouée avant-hier, a été marquée par la victoire de l'ES Bir Ghbalou qui a réalisé la meilleure opération de cette étape. En effet, à la faveur de sa large victoire hors de ses bases face à l’Olympique Tizi Rached sur un score sans appel de 3 à 0 et le nul ramené de Timezrit par son ex-compagnon à la première place, le CM Tidjelabine, face à l’Esperance local, les poulains de Abdeslam Khelifa se sont emparés seuls des commandes au classement. De son côté, l’Olympique El Kseur poursuit son ascension vers le haut du tableau en enregistrant une précieuse victoire avant-hier. En effet, les poulains de Yacine Abdiche sortent leurs griffes et infligent une belle correction à leurs invités du jour, la JS M’Chedellah de Madjid Aoudia, par un score de 4 à 0 et ce grâce à un doublé de Sofiane Laïdani (2’et 83’), Bachir Baour (25’) et Mebarki (CSC 60’). Cette victoire qui permet aux hommes à Yazid Amirouche de se propulser à la troisième place en attendant de prouver davantage à l'avenir. À Kherrata, le Chabab local de l’entraîneur Djamel Louahche, a dû puiser dans ses réserves pour s'imposer finalement contre le FC Tadmaït sur le fil. Ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score dès l’entame de la partie et Yakoub Sifer a pu remettre les pendules à l’heure sur penalty avant de voir Billal Khenter inscrire le but de la victoire à la 65’. Dans le ventre mou du classement, le Widad de Bordj Ménaïel a réalisé la bonne opération en ramenant un nul flatteur de son déplacement à M’Chedellah face au FC Tamelahth. Enfin, les trois autres rencontres restantes, à savoir l’ES Draâ El Mizan - US Soummam, OS Meldiouene - MC Bouira et USM Béjaïa -RC Seddouk ont eu lieu hier.

Samy. H

Les résultats

FC Tamelahth 0 - WRB Ménaïel 0

CRB Kherrata 2 - FC Tadmaït 1

OS E Kseur 4 - JS M’Chedellah 0

O Tizi Rached 0 - ESB Ghbalou 3

ES Timezrit 1 - CM Tidjelabine 1