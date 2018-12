40 jeunes en stage à Tikjda

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Un stage de formation au profit des entraîneurs de gardiens de but, niveau 1, débutera, aujourd’hui, dimanche, au niveau du CNLST (Centre national de loisirs et des sports de Tikjda). Organisé par la LRFA (Ligue régionale de football), le stage regroupera 40 entraîneurs de différentes régions et clubs du pays. Les futurs entraîneurs devaient se regrouper hier soir à partir de 16h. La formation (Théorique et pratique) qui s’étalera du 1er au 5 décembre sera assurée par des instructeurs fédéraux. Par ailleurs, toujours dans le sillage de la formation au profit des entraîneurs, notamment ceux exerçant à temps partiel, la DJS de Bouira, en collaboration avec les ligues de wilaya de différentes disciplines sportives, a prévu des stages de formation 1er degré et DEF 1, et ce durant le mois de décembre en cours. Les intéressés, notamment les sportifs en pleine activité où en fin de carrière, commencent à prendre attache avec les ligues sportives de la wilaya où la DJS dans le but de mieux s’imprégner et s’enquérir des modalités pratiques et informations nécessaires pour s’inscrire.

M’hena A