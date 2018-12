Un sans-faute pour l’USM Draâ Ben Khedda

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

À la faveur de leur troisième succès de suite et cette fois-ci aux dépens de l’ES Lakdaria, l’USM Draâ Ben Khedda confirme tout le bon qu’on pense d’elle cette saison et conserve ainsi sa place de leader. Elle est suivie à une longueur de l’Entente de Seddouk qui n’a pu faire mieux qu’un match nul à domicile face à la surprenante formation du HC Tichy et de l’Olympique Sidi Aïch et la JS Chorfa en troisième position avec quatre points. En effet, les poulains du nouveau coach Yazid Ichalalen, qui restent sur un revers à domicile face à Chorfa, sont revenus avec une précieuse victoire de Tazmalt où le sept de Sidi-Aïch a battu la formation local du HCT, tout comme la JS Chorfa qui est allée face à la modeste équipe de l’OM Darguina qui ferme la marche avec zéro point au compteur.

S. H.

Les résultats

USMDB Khedda 21 - ES Lakhdaria 20

OM Darguina 19 - JS Cheurfa 28

ES Seddouk 24 - HC Tichy 24

HC Tazmalt 24 - O Sidi-Aïch 28