«Profiter au maximum de cette trêve»

Après six jours de repos, les joueurs du MOB ont repris le travail, jeudi dernier, avec en ligne de mire la seconde phase du championnat. Kheireddine Madoui parle du programme de préparation et des objectifs du club.

La Dépêche de Kabylie : Après la victoire contre l’ESS et quelques jours de repos, comment est le moral du groupe ?

Kheireddine Madoui : La reprise se déroule dans de très bonnes conditions avec la présence de tous les joueurs y compris ceux qui sont blessés. Touré est rentré chez lui au Mali. La présence de tous les joueurs à la première séance est un bon signe pour le club, ça va nous permettre d’appliquer notre plan de travail tracé pour cette trêve.

En quoi consiste ce plan ?

On va augmenter la charge des entraînements pendant une semaine avec du biquotidien jusqu’à jeudi prochain, en axant le travail sur le volet physique. Puis on reviendra à une séance par jour, en travaillant le volet technico-tactique. Ensuite, on ira probablement à Blida pour un mini stage de 5 jours qui sera consacré exclusivement aux matchs amicaux, avant de reprendre la compétition le 18 décembre avec les 1/32es de finale de la coupe d’Algérie.

Le mercato hivernal s’ouvrira officiellement dans quelques jours. Peut-on connaître les priorités du MOB ?

Le plus important est que la FAF a répondu favorablement à notre souhait d’augmenter le nombre de licences à cinq, chose qui va nous permettre de faire un bon choix et de toucher tous les compartiments. Notre effectif est très déséquilibré avec un manque flagrant en défense, au milieu et en attaque. On a tracé différents plans de recrutement avec la direction et on a une liste bien ficelée de joueurs qu’on va essayer de convaincre de venir renforcer le MOB. Pour le moment, on a assuré les services de Salim Boukhanchouche (JSK) en attendant la venue d’autres éléments ciblés.

D’après certains échos,le staff technique et la direction ont la même volonté de renforcer le groupe avec des éléments de qualités…

Je vous confirme, le recrutement se fait en étroite collaboration entre le staff technique et la direction. On a fait ensemble un diagnostic de la situation en proposant des solutions à chaque compartiment. On a proposé une liste de joueurs que la direction a contactés directement, en attendant les négociations, vu la complexité des situations de certains joueurs ciblés. Il nous faut donc un peu plus de temps pour concrétiser ce plan de recrutement, mais je peux rassurer les supporters, le MOB sera encore plus fort lors de la phase retour.

Qu’en est-il des joueurs à libérer ?

Officiellement, on n’a libéré que trois joueurs, Camara, Touati et Mouhli. D’autres noms vont rallonger la liste dans les prochains jours, en fonction de l’évolution des négociations avec certains joueurs ciblés pour le recrutement. Les entraves et les problèmes du marché des transferts en Algérie sont évidents, mais on fera de notre mieux pour convaincre les joueurs dont on a besoin.

Propos recueillis par Z. H.