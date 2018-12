Tayeb Meziani (PAC) proche

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Après une semaine de repos, les Kabyles reprendront le travail cet après-midi à 15h au stade du 1er novembre. Les joueurs travailleront aujourd’hui et demain à Tizi Ouzou, avant de rallier le Maroc mardi après-midi pour un stage de préparation de huit jours. L’objectif des responsables kabyles est que l’équipe soit prête pour la seconde manche du championnat et pour la Coupe. «Le stage au Maroc sera très bénéfique pour le groupe en perspective de la seconde manche du championnat. Nous misons sur la meilleure préparation possible», a déclaré le président délégué et porte-parole de la JSK, Mouloud Iboud. Côté effectif, tous les joueras seront du voyage, mis à part le milieu de terrain Boukhanchouche qui jouera désormais avec le MOB. L’équipe affrontera les FAR Rabat en amical, juste avant son retour au pays. Dumas était attendu hier à Tizi Ouzou, pour diriger la séance d’entraînement d’aujourd’hui programmé au stade du 1er novembre. Dans le volet recrutement, l’attaquant du PAC, Tayeb Meziani, serait très proche d’opter pour le club kabyle en ce mercato hivernal. Le joueur aurait donné son OK aux responsables kabyles. Le joueur n’a pas beaucoup joué avec son club et il semblerait que ses dirigeants ne s’opposent pas à sa venue à la JSK. Meziani avait déjà été convoité par la JSK l’été dernier, mais le joueur avait donné la priorité à un club étranger avant de revenir au PAC. Sauf revirement de dernière minute, le joueur sera Canaris lors de la seconde manche du championnat. Par ailleurs la direction kabyle devrait racheter le contrat du milieu de terrain Tahar Benkhlifa. Le président Mellal aurait trouvé un accord avec la direction du PAC.

Messala Merbah (JSS) convoité

Selon une source autorisée, le jeune milieu de terrain de la JS Saoura, Messala Merbah, intéresse la direction de la JSK qui veut le recruter cet hiver. Selon la même source, le joueur veut rejoindre la JSK mais il est encore lié par contrat à la JSS. Les dirigeants kabyles devront donc négocier sa libération avec Zerouati.

M. L.