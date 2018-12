La JSMB toujours fébrile

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

La JSM Béjaïa a concédé, avant-hier au stade d’El Eulma, sa cinquième défaite de la saison devant le MCEE local pour le compte de la quinzième et dernière journée de la phase aller de la Ligue 2 Mobilis, sur le score de 2-1. Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Moez Bouakaz qui ont ouvert la marque dès la 7e minute de jeu par le biais du transfuge de l’ESBD, le latéral gauche Samir Chaouchi, suite à un mauvais renvoi de la défense locale. Mais les camarades du capitaine Yacine Bezaz réussiront à remettre les pendules à l’heure dès la 17’. Mettant à profit l’avantage du terrain et du public, les gars du MCEE entameront la seconde période de jeu sur les chapeaux de roue, ajoutant le but de la victoire dès la 67’. Les Béjaouis tentèrent timidement d’inquiéter le portier adverse, mais les Eulmis fermeront toutes les issues devant les attaquants de la JSMB jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Le Babya termine ainsi la première manche du championnat sur le podium avec 27 points. Les gars de la Soummam (11es, 18 points) sont appelés d’ores et déjà à mettre à profit cette période de trêve pour revoir leur copie pas des plus reluisantes durant toute la phase aller. Le coach Bouakaz, qui a une nouvelle fois remodelé son équipe face au MCEE, avec notamment la titularisation d’entrée de jeu de l’arrière gauche Samir Chaouchi ou encore la convocation pour la première fois de la saison du keeper Nadjib Meddah, devra donc se pencher sur les carences de son équipe. A propos de la prestation et du résultat final de la rencontre face au Babya, l’entraineur tunisien a déclaré : «En dépit de la défaite d’aujourd’hui, je crois que mon équipe n’a pas démérité et aurait pu prétendre à mieux. La preuve est qu’on a été les premiers à ouvrir le score avant que notre adversaire ne réussisse l’égalisation à un moment fort de la partie. En seconde période de jeu, nous avons continué à faire le jeu mais le second but du MCEE nous a coupé les jambes. Très coriace chez lui, notre adversaire a bien réussi son coup lors de ce match. Désormais, il va falloir continuer à travailler pour réaliser un meilleur parcours lors de la phase retour».

L’ASO Chlef champion d’hiver

Pour sa part, l’ASO Chlef a été sacré champion d’hiver, après avoir battu le WA Tlemcen chez lui (2 - 3), avant-hier, à l’occasion de la 15e et dernière journée de la phase aller. Le retour parmi l’élite est en bonne voie pour l’ASO Chlef. Les Rouges ont bouclé la première partie du championnat à la première place avec 30 points dans leur escarcelle. La belle surprise de ce premier acte de la Ligue 2 est le NC Magra. Le nouveau promu en a surpris plus d’un en occupant la 3e place (27 pts) à l’issue des 15 premières journées. Dans le bas du tableau, le trio perdant se nomme : l’USM El Harrach (14e - 12 pts), le RC Kouba (15e - 11 pts) et l’USM Blida (16e - 06 pts). Si l’espoir du maintien est toujours possible pour les deux clubs de la capitale, la survie de la formation de la ville des roses tiendrait du miracle.

B Ouari