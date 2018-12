L’ES Azeffoun tombe à Boudouaou

Par DDK | Il ya 22 minutes | 15 lecture(s)

L’ES Azeffoun, le leader de la Régionale 1, a enregistré sa deuxième défaite de la saison, en s’inclinant cette fois face à l’ESM Boudouaou sur le score de 4 à 2.

Une défaite qui n’a pas eu de répercussion sur son classement, puisque l’équipe d’Azeffoun garde sa première place qu’elle partage avec la JS Boumerdès qui a fait match nul 1 à 1 face au WA Rouiba. Les Marins sont en tête de classement après neuf journées jouées et comptent le rester jusqu’à leur accession en division inter-régions en fin de saison. Une mission qui s’annonce difficile, vu le nombre d’équipe qui visent cet objectif, entre autres la JS Boumerdès, l’ESM Boudouaou, la JS Tichy et l’USM Draâ Ben Khedda.

Sorties ratées pour Tichy et Akbou. Les deux autres équipes de la Kabylie, la JS Tichy et la JS Akbou, qui étaient en appel samedi après-midi, ont raté leurs sorties en s’inclinant respectivement face à la JS Tixéraine 1 à 0 et face à l’USM Cheraga sur le score de 3 à 1. Des défaites qui ont eu leur effet sur le classement de la JS Tichy et de la JS Akbou qui dégringolent dans le tableau. Les Tichois et les Akbouciens sont appelés à se racheter dès la prochaine journée, pour ne pas être trop distancées par les équipes du haut du tableau.

L’USM Draâ Ben Khedda dans un jour sans

Deux matchs avancés de la 9e journée de la Régionale 1 ont eu lieu vendredi. L’USM Draâ Ben Khedda avait l’occasion de reprendre sa place sur le podium, en accueillant au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, le CRB Bordj El Kiffan, qui lutte pour son maintien. Mais les Ciel et Blanc étaient dans un jour sans et la situation financière très critique a eu son effet sur le rendement général du groupe. Les coéquipiers d’Iltache étaient démotivés, ce qui a profité aux visiteurs qui sont repartis avec les trois points en battant l’USMDBK 1 à 0. Une défaite attendue, après une semaine mouvementée dans la maison de l’USMDBK, où les dirigeants, à leur tête le président Youcef Afir, ont tiré la sonnette d’alarme, menaçant même de déclarer forfait pour ce rendez-vous face au CRBBK. Il faut signaler que la formation de l'USM Draâ Ben Khedda a deux matchs de retard à disputer, dont le premier aura lieu demain mardi face au CRB Tizi Ouzou au stade Oukil Ramdane de Tizi Ouzou. Un derby qui s'annonce palpitant et déterminant pour la suite du parcours.

Précieux point pour le CRB Tizi Ouzou

Dans l’autre match avancé de la journée, le CRB Tizi Ouzou, drivé par Chabane Meftah, n’a pas raté sa sortie à Alger, en accrochant l’EC Oued Smar sur son terrain et devant ses supporters. Les Communards sont revenus de ce périlleux déplacement avec un précieux point, en faisant 0 à 0. Ce qui va leur permettre d’entrevoir la suite sous de bons auspices et avec un moral au beau fixe. L’équipe est en bas du tableau et ce point arraché à l’extérieur, va la galvaniser, en prévision du choc de demain, en match retard face au voisin l’USM Draâ Ben Khedda.

Massi Boufatis

Les résultats

EC Oued Smar 0 - CRBT Ouzou 0

USMDB Khedda 0 - CRBB Kiffan 1

JS Boumerdès 1 - WA Rouiba 1

IR Bir Mourad Raïs 3 - CA Kouba 1

JSB Ménaïel 2 - WB Saoula 0

JS Tixéraine 1 - JS Tichy 0

USM Cheraga 3 - JS Akbou 1

ESM Boudoauou 4 - ES Azeffoun 2

Exempt:OC Beaulieu