L’OS Mouldiouene renoue avec la victoire

La 9ème journée du championnat de la Régionale 2, qui a commencé vendredi dernier avec cinq matchs, s’est poursuivie encore avant-hier samedi. L’USM Béjaïa a réussi la meilleure opération, en battant, difficilement dans un match derby très disputé, le RC Seddouk par la plus petite des marges. L’unique but du match a été inscrit par Oualid Kaci à la 75’. Avec cette troisième victoire de suite, les poulains de Mohamed Aouimeur complètent le trio de tête et se présentent comme de solides prétendants à l’accession, alors que l’OS Mouldiouene respire un grand ouf de soulagement, puisque les coéquipiers de Nacim Guaouaoui viennent de réussir leur deuxième victoire de la saison face au MC Bouira. Les poulains du nouvel entraîneur, Youcef Hadji, ont sué pour s’imposer devant le MC Bouira. Ils ont ainsi mis fin à la guigne qui les poursuivait depuis près 720 minutes de jeu. La troisième rencontre de samedi a eu lieu au stade Mohamed Boumgha de Draâ El Mizan d’où l’autre formation de Béjaïa, l’US Soummam, a réussi à revenir avec le point du match nul face à l’ESDEM. Les poulains d’Adrar ont marqué par l’intermédiaire de Benatsou dès la 15’, mais en fin de première mi-temps, les locaux ont réussi à remettre les pendules à l’heure. Les Sudistes de Tizi Ouzou auraient même pu prétendre à mieux, s’ils avaient su exploiter l’infériorité numérique de l’US Soummam, qui a fini le match à neuf après l’expulsion de Hammoum et Belahbib.

Samy H.