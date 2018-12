L’Olympique Akbou en solide leader

Par DDK | Il ya 21 minutes | 13 lecture(s)

Les résultats de la 9e journée de la division honneur de Béjaïa ont été à la faveur du leader, l’Olympique Akbou, qui a réussi à frapper fort en s’imposant en déplacement à Aït R’Zine, en atomisant par quatre buts à zéro (4 - 0) l’équipe locale, le CRBA. Quatre réalisations de Karim Naït Yahia (7’), Beladjet Matouk (9’), Ferguene Mohand (21’) et Samy Naït Slimane (36’). Un succès qui permet aux hommes de Hakim Berane et Saïd Medjahed de consolider leur fauteuil de leader avec un match en retard. Concernant les poursuivants immédiats, le CRB Souk El Tenine continue de surfer sur sa belle série de matchs gagnés, après avoir damé le pion aux pompiers de Bejaïa par deux buts à zéro. Hocine Baouriche a scoré dès la 7’ et Sofiane Boufadene a fait le break à la (27’). L’équipe se retrouve en deuxième position, en compagnie de la JSB Amizour qui a, de son côté, sué pour l’emporter devant l’Olympique de Feraoun (2-1). après avoir ouvert le score dès la 10’ par l’entremise de Sofiane Merabet, les gars de Feraoun ont réussi à niveler la marque par leur buteur Menad Aghilas( 37’), avant de prendre l’avantage en inscrivant le second but par Oualid Bouamar à la (60’). Pour sa part l’Olympique de M’Cisna, bien accroché à la 4e place, a consolidé sa place après avoir obtenu une victoire difficile, en venant à bout de la formation de SS Sidi-Aïch. Les deux réalisations de l’OM furent l’œuvre d’Arezki Nadir (26’) et Azzedine Boughanem (69’), alors que le but des Diables rouges a été marqué par Rehal sur penalty. De son côté, le NC Béjaïa n’a pu faire mieux que le partage des points avec son homologue de l’AS Taassast. Les hommes de Yazid Azzi ont ouvert la marque dès la 25’, avant de voir les coéquipiers de Hamache revenir à la marque à la 86’. En revanche, la JS Ighil Ouazzoug s’est donné un peu d'air, en allant faire le plein à Aokas aux dépens du CRBA local, en l'emportant sur le score de 1 - 0. L’unique réalisation des hommes de Djahid Moumene est signé Manseur (21’). Enfin, les Montagnards de l’ARB Barbacha se sont offert la palme du jour en corrigeant le SRB Tazmalt

S. H.

Les résultats

JSB Amizour 2 - O Feraoun 1

CRBA R’zine 0 - O Akbou 4

O M’Cisna 2 - SSS Aïch 1

CRBSE Tenine 2 - CSP Civile 0

CRB Aokas 0 - JSI Ouazoug 1

NC Béjaïa 1 - AS Taassast 1

ARB Barbacha 8 - SRB Tazmalt 0

Exempt: Gouraya Béjaïa