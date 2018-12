Bouchar (MCO) et Guitoune (CABBA) négocient

Par DDK | Il ya 21 minutes | 16 lecture(s)

Le défenseur axial du MCO, Sofiane Bouchar, était hier au siège du MOB pour négocier son éventuel transfert chez les Crabes après avoir été mis sur la liste des joueurs libérables par les dirigeants oranais.

L’enfant de Skikda était sur la liste de Madoui qui a insisté sur lui afin de concrétiser rapidement les négociations pour l’enrôler lors de ce mercato hivernal. Signalons que Bouchar (24 ans), a débuté sa carrière dans la catégorie jeune de la JSMS, avant de rallier l’ESS où il a brillé, l’année passée. Il a joué également au CRB où il s’est imposé comme titulaire indiscutable avant de demander ses papiers en fin de saison pour le MCO où il n’a passé que la phase aller. Sur un autre volet, un autre joueur a été attendu hier pour négocier. Il s’agit de Ali Guitoune (CABBA) qui intéresse beaucoup la direction et le staff technique du MOB. Guitoune (31 ans) était pensionnaire du DRBT avant de rejoindre la JSK où il n’a pas vraiment brillé. Cette saison, il défend les couleurs du CABBA avec lequel il est toujours en contact. Par ailleurs, les Vert et Noir du MOB poursuivent leur préparation au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa lors de cette trêve hivernale, dans le but de charger les batteries pour la seconde phase du championnat. Par ailleurs, la nouvelle recrue, Salim Boukhanchouche (JSK), a entamé les entraînements, samedi passé, avec sa nouvelle équipe sous la houlette du coach Madoui. Boukhanchouche qui a récupéré ses papiers, devrait parapher son contrat hier pour un prêt de 6 mois et présenter à la presse locale juste après. Une fois l’opération médiatique terminée, le joueur empochera un chèque de 1,1 milliard, une somme représentant 4 mensualités de 200 millions, ainsi que le dû envers la JSK qui est estimé à 300 millions équivaut à 2 mensualités de 150 millions chacune.

Vers un mini stage à Alger

Concernant le programme tracé, Madoui a avoué : «Pour le moment, tout se déroule comme prévu et on est en train d’appliquer le programme tracé à la lettre. Les joueurs se donnent à fond sur le terrain tout en étant conscients de la tâche qui les attend, ainsi que de l’importance de cycle de préparation pour la suite du championnat. Après Boukhanchouche qui a rejoint le groupe, j’espère que les autres joueurs ciblés le seront le plus vite possible. Mon seul objectif actuellement est d’avoir la majorité des joueurs entre mes mains pour faire profiter tout le monde de ce programme.» Signalons que les joueurs s’adonnent à du biquotidien avec des séances de musculation le matin et le terrain le soir, une manière de renforcer le muscle et d’améliorer la condition physique des joueurs avant la reprise. Concernant le mini-stage d’Alger que le staff technique souhaite organiser à la fin de ce cycle de préparation, Madoui a avoué qu’il est tributaire des sparring-partners qu’ils dénicheront sur place. L’ex-entraîneur de l’ESS a affirmé : «Si on ne trouve pas des équipes à affronter dans l’Algérois, on sera obligés de l’organiser à Béjaïa avec des matchs amicaux contre des équipes de la région. Le plus important est d’avoir un volume de jeu dans les jambes avant la compétition officielle.»

