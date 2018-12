Une trêve qui tombe à pic

Par DDK | Il ya 21 minutes | 13 lecture(s)

Après le dernier match de la phase-aller du championnat, vendredi dernier contre le MCEE, les partenaires de Kamel Belmessaoud ont eu droit à une semaine de repos qui leur a été accordée par le staff technique. Les protégés du coach Moes Bouakaz devraient reprendre le chemin des entraînements samedi prochain au stade de l’UMA, pour entamer la préparation de leur match des 32es de finale de la coupe d’Algérie, dont l’adversaire et le lieu de domiciliation ne sont pas encore connus. En attendant, place au bilan : 4 victoires seulement, 6 nuls concédés dont 4 à domicile et 5 défaites subies à l’extérieur, pour 14 buts marqués et 15 autres encaissés. Le compartiment offensif fut loin d’être performant. D’où le vœu de la direction du club de recruter 2 à 3 éléments de valeur durant ce mercato. Plusieurs facteurs ont néanmoins concouru à cette situation. En effet, la JSMB (11e), qui a clôturé cette première manche avec seulement 18 points, a connu un véritable défilé d’entraîneurs : Biskri, Bousselkine et l’actuel coach Bouakaz. Ce dernier a pris les commandes techniques de l’équipe il y a près d’un mois et a eu le mérite de relancer la concurrence au sein du groupe depuis son premier match de coupe dirigé contre la JSHD. Le Tunisien s’est dit «épaté» par le niveau de jeu des jeunes comme Boughanem, Idir et autres Zamoum et la fougue des Chaouchi, Daouadji, Meddah et autres Baitèche et Bensayah, tous avides de s’imposer. Il dira à l’issue de la dernière rencontre perdue par son équipe contre le MCEE : «Malgré la défaite, je suis persuadé qu’on a gagné un groupe hargneux et désireux de réussir de belles prouesses à l’avenir. Pour ce faire, l’on tachera de travailler davantage durant cette trêve du championnat pour être encore meilleurs dès le début de la phase retour».

B Ouari.