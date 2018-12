Boulefaât en émissaire pour désamorcer la crise

Par DDK | Il ya 21 minutes | 15 lecture(s)

Sur instruction de la FAF, le président de la LRFA Noureddine Boulefaât est attendu à Bouira avec comme mission, l’installation d’un directoire, une commission de gestion qui sera composée, selon une source de la ligue, d’un représentant de la DJS de Bouira, le DAF et deux bénévoles. Ces derniers auront comme leitmotiv de faire démarrer le championnat de wilaya, promotion honneur, la cinquième journée du groupe A et la première journée du groupe B. La commission chapeautée par Boulefaât se chargera aussi de la vérification de la gestion au sein de la ligue, la situation administrative des clubs affiliés, les agréments... Il faut noter que la ligue connait un véritable chamboulement né des différents entre son premier responsable et un groupe de présidents de CSA. Il faut noter aussi que de graves accusations ont été colportées contre des membres de la ligue de Bouira, par les présidents de CSA frondeurs, qui avaient d’ailleurs exhorté la FAF de diligenter une commission d’audit pour enquêter au sein de la LWFB. Seule cette dernière pourra confirmer ou infirmer la véracité des accusations incriminant la ligue et ses membres. En attendant, Noureddine Bakiri est officiellement en congé maladie accordé par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, une décision approuvée par le Bureau fédéral lors de sa réunion tenue le 28 novembre dernier au CTN Sidi Moussa. C’est pour les mêmes raisons de santé que Bakiri sera remplacé à la présidence de la LWF Bouira par un directoire désigné par la FAF.

M’hena A