«On finalisera d’ici mercredi»

Par DDK | Il ya 20 minutes | 36 lecture(s)

La direction de la JSK est en contact avec certains joueurs pour leur éventuel recrutement en ce mercato hivernal.

En effet, l’attaquant du PAC Tayeb Meziani, le milieu de terrain de l’USMH Kamel Belarbi, le milieu de terrain de l’ESS Messala Merbaj et autres joueurs sont ciblés par la JSK qui veut renforcer ses rangs pour la seconde manche du championnat. Mais comme ces joueurs sont liés par des contrats à leurs clubs, la direction kabyle n’a finalisé avec aucun joueur, au moins jusqu'à l’après-midi d’hier. Joint par téléphone, le président délégué et porte parole de la JSK a confirmé que les pourparlers se poursuivent toujours en attendant la concrétisation dans les prochains jours ou les prochaines heures. «Pour le moment, rien n’a été concrétisé et les pourparlers se poursuivent toujours avec les joueurs ciblés. Néanmoins, d’ici mercredi ou jeudi, on pourrait conclure avec un ou deux joueurs», a déclaré M. Iboud. Ainsi, les responsables kabyles s’activent de finaliser avec les joueurs visés afin de se consacrer à la préparation de la seconde manche du championnat. En dépit des difficultés de trouver de bons joueurs libres sur le marché en cette période, les dirigeants de la JSK font de leur mieux pour réussir leur recrutement. Pour rappel, les responsables kabyles visent un milieu récupérateur, un meneur de jeu et un attaquant. C’est ce qu’a confirmé le président du club Cherif Mellal sur une chaine TV lors des précédentes journées. De leur côté, les supporters, très satisfaits du parcours de leur club lors de la première phase, veulent de bons joueurs pour que leur club réussisse la seconde manche qui sera encore plus. Sur un autre plan, la direction kabyle a signé, hier, une convention de partenariat d’une année avec la société Ifri au siège de cette société situé à Béjaïa. Cette société accompagnera, ainsi, la JSK dans les prochaines années et l’aidera dans les différents projets programmés par les dirigeants de la JSK. C’est ce qu’a affirmé hier le gérant de la société, Ibrahim Kaci, que nous avons eu au téléphone. «Nous sommes très heureux par ce contrat de partenariat avec un grand club comme la JSK. Comme vous le savez, notre société a déjà accompagné la JSK dans les années 2000 et on continuera à le faire. Certes, on a signé pour une année, mais on renouvellera à chaque fois et on veut accompagner la JSK pendant des années et l’aider à concrétiser ses différents projets», a déclaré le gérant d’Ifri. De sa part, Mouloud Iboud, président délégué de la JSK, a déclaré : «On était en pourparlers avec les responsables de cette société nationale et internationale depuis longtemps et aujourd’hui, on a concrétisé en signant le contrat de partenariat. Comme je l’ai souvent déclaré, nos projets sont basés sur la confiance et la transparence. Cela nous a permis de gagner les supporters et les sponsors. Ifri nous accompagnera dans les différents projets qu’on prétend à réaliser pour la JSK», a déclaré Iboud. Par ailleurs, les Kabyles devaient reprendre le chemin des entraînements hier soir à 18h au stade du 1er novembre, après un repos d’une semaine accordé par le staff technique. Les équipiers du défenseur Lyes Cheti s’entraîneront encore aujourd’hui, toujours à Tizi- Ouzou, avant de rallier, demain mardi, le Maroc pour un stage de préparation de huit jours. Le coach français de la JSK, Franck Dumas, a tracé son plan pour travailler les insuffisances de son club. Son seul objectif est que son équipe soit prête sur tous les plans pour la seconde manche du championnat.

M. L.