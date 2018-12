Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

L’ES Bir Ghbalou s’accapare le fauteuil de leader de la Régionale 2 après neuf journées de championnat, devançant ainsi son rival, le CM Tidjelabine, de deux points.

Après une contreperformance à domicile face au WR Bordj Ménaïel, l’ES Bir Ghbalou renoue avec la victoire, deux de suites, dont la dernière a été obtenue en dehors de ses bases (3 - 0) face à l’O Tizi Rached. Désormais, l’ES Bir Ghbalou s’accapare du fauteuil de leader de la Régionale 2 après neuf journées de championnat, devançant son rival, le CM Tidjelabine de deux points. L’équipe drivée par le tandem Abdeslam Khelifa dit Bejaoui et Youcef Zéouche, compte six victoires, deux matchs nuls et une défaite concédée pour rappel lors de la première journée à domicile face à son dauphin, le CM Tidjelabine. L’ESBG a inscrit 14 buts et n’a encaissé qu’un seul but. «C’est un bon parcours», dira avec optimisme le coach de l’ESBG. «Mon équipe a su comment se ressaisir et se racheter de notre déconvenue à domicile, en enchainant avec deux victoires de suite qui nous situent en haut du tableau», a-t-il souligné. Un exploit, poursuit le coach de Bir Ghbalou, «survenu grâce à l’état d’esprit des joueurs qui sont à féliciter, malgré que la situation financière du club est toujours en statut quo». Pour cela, enchaine-t-il, «on fait confiance aux dirigeants du club qui font des pieds et des mains pour trouver les ressources nécessaires pour permettre à l’équipe d’avancer et réaliser son objectif de jouer les premiers rôles». L’entraîneur de Bir Ghbalou estime disposer d’un bon groupe assidu, porté par la dynamique de victoires, motivé et décidé de réaliser une bonne saison avec comme bonus une accession historique en régionale 1 : «On y croit bien», dira Abdeslam Khelifa, avant de conclure : «Il faudrait maintenir cet état d’esprit, rester sereins et concentrés. Il faut aussi doter l’équipe de moyens nécessaires pour motiver les joueurs, sans oublier notre merveilleux public, véritable source de motivation des joueurs certes exigeant, mais qui ne cesse de soutenir l’équipe la où elle évolue». L’ESBG qui évoluera la prochaine journée à domicile face à l’ES Tiemzrit pour le compte de la dixième journée du championnat veut maintenir cette même dynamique de la gagne et engranger les points de la victoire.

M’hena A