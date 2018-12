La JS Boukhalfa enchaîne les victoires

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

La neuvième journée de la division honneur a été bénéfique au trio de tête à commencer par le leader, la JS Boukhalfa, qui a enchaîné un huitième succès de suite en autant de matchs disputés. Les banlieusards qui se déplaçaient à Mekla ont confirmé leur bonne santé en s’imposant sur un score net et sans bavure de trois à zéro devant le CRBM local. Une victoire qui permet aux hommes de Berkoud de mener le bal en tête du classement devant le CA Fréha qui est revenu lui aussi de Ouadhais avec la totalité du gain, en surclassant la formation locale du FCO. Toujours dans le haut du tableau, le DC Boghni a fait usage de la grande artillerie à Aït Bouadou devant le voisin de l’ES Assi Youcef qui a fait un naufrage devant les montagnards qui ont inscrit dix buts. L’AC Yakouren, elle aussi, n’a pas fait dans les détails en allant infliger une véritable correction au NA Redjaouna au stade Oukil Ramdane. L’Olympique Tizi Gheniff a également réussi son expédition à Tikobaine, en infligeant une sévère défaite à l’ASC Ouaguenoun. De son côté, l’Etoile Draâ El Mizan a été contrainte au partage des points par la JSC Ouacifs dans un match assez plaisant à suivre. Enfin, le RC Betrouna qui recevait le KC Taguemount Azouz a été contraint au nul par les visiteurs. Aussi, à la lumière des résultats ayant sanctionné cette 9e journée marquée par un festival de buts, la course au titre s’annonce de plus de plus serrée, notamment entre les trois équipes du haut du tableau, à savoir la JS Boukhalfa, le CA Fréha et le DC Boghni. Trois formations qui ne se lâchent pas et qui confirment de match en match leurs statuts de prétendants au sacre final.

Z. L.

Les résultats

FC Ouadhias 1 - CA Fréha 3

CRB Mekla 0 - JS Boukhalfa 3

ASC Ouaguenoun 1 - OT Gheniff 6

NA Redjaouna 0 - AC Yakouren 7

E Draa El Mizan 3 - JSC Ouacifs 3

RC Betrouna 2 - KCT Azouz 2

ES Assi Youcef 0 - DC Boghni 10