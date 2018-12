Le CS Djebla Ouaguenoun dans le bon couloir

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

En division pré-honneur Tizi-Ouzou, groupe A, la meilleure opération a été réalisée par la formation du CS Djebla Ouaguenoun qui est allée s’imposer chez l’O Nath Yirathen. Une victoire qui mettra plus en confiance les banlieusards de Ouaguenoun pour la suite de la compétition. De son côté, la JS Tala Tegana n’a pas laissé filer l’occasion de renouer avec le succès en battant son invité du jour, l’USK Ait Aissa Mimoun. Dans le groupe B, le leader l’US Tala Athmane, qui restait sur six victoires de suite, s’est contentée d’un nul hors de ses bases face à la formation d’Ait Yahia Union sport. Les poulains du président Houhache qui restent invaincus depuis le début du championnat, semblent bien partis pour retrouver la division honneur cette saison. Toujours dans le haut du tableau, l’US Bouhinoun a asséné un carton plein à son invité du jour, l’US Ikhelouiene. Le HC Azazga qui carbure fort ces dernières semaines a enchaîné de son côté un autre succès à domicile devant l’Olympique de Timizart Loghbar. Dans le groupe C, les deux prétendants à l’accession, à savoir l’AS Ait Bouadou et l’US Tirmitine qui s’affrontaient pour le compte de la 7e journée, ne sont pas parvenues à se départager. La rencontre qui fut fortement disputée s’est soldée par un but à un. La bonne opération dans ce groupe C est à mettre à l’actif de la JS Tadmaït qui est allée s’imposer hors de ses bases face à l’ES Ait Ouaneche.

Z. L.

Les résultats

Groupe A

JST Tegana 4 - USKAA Mimoun 2

ON Yirathen 1 - CS Djebla 3

US Mizrana 1 - CS Iflissen 0

USD Saharidj 1 - O Makouda 2

US Timizart 0 - ESN Irathen 0



Groupe B

Aït Yahia US 1 - UST Athmane 1

USS Belloua 0 - FC Betrouna 1

Bouhinoun 5 - US Ikhelouiene 0

OC Makouda 3 - JS Djurdjura 1

HC Azazga 4 - OT Loghbar 1

Groupe C

ESA Ouaneche 2 - JS Tadmaït 4

ASA Bouadou 1 - US Tirmitine 1

JST Mansour 2 - JSAY Moussa 2

FC Aït Zaim 5 - CS Ihasnaouene 0