L’ES Aïn Touta et l’IC Ouargla confirment

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

L’ES Ain Touta a confirmé son statu de leader du groupe A du championnat national de handball, division Excellence, en dominant le HBC El Biar, samedi à l’occasion de la 8e journée. Invaincue dans la première du championnat, durant laquelle elle a réalisé un sans faute, l’ES Ain Touta a débuté la seconde phase avec la même détermination. En effet, les Auréssiens se sont offert leur 8e succès de suite en disposant du HBC El Biar (30-22). Pour sa part, le GS Pétroliers a pris le meilleur sur la JS Saoura (22-19). Les Pétroliers profitent également de la défaite du CRB Baraki chez le CR El Harouch (24-23) pour s’emparer seuls de la place de dauphin. Concernant le match, ES Arzew - C Chelghoum Laid, la victoire est revenue à la formation locale victorieuse sur le score de 27 à 23. Dans la poule B, c’est le statu quo à l’issue de cette 8e manche disputée vendredi. Leader de son groupe, l’IC Ouargla s’est imposé face au MB Tadjenanet (19-16) au moment où ses poursuivants à savoir, le CR Bordj Bou Arréridj et la JSE Skikda se sont égalent imposés. Le premier a battu l’OM Annaba (25-19), alors que le second a pris le meilleur sur le MC Saida (28-23). Pour sa part, l’O El Oued a raté son entame de seconde partie du championnat en s’inclinant à domicile, battu par la lanterne rouge, le CRB Mila (16-17).