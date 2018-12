Un derby à couper le souffle !

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Un match de retard de la 6e journée de la Régionale 1 est programmé pour aujourd'hui au stade Oukil Ramdane à Tizi-Ouzou. La rencontre mettra aux prises les deux clubs voisins, le CRB Tizi Ouzou et l'USM Draâ Ben Khedda. Les Communards qui sont en bas du classement et qui restent sur un nul ramené de l'extérieur le week-end passé, aborderont ce derby avec la ferme intention d'arracher la victoire et gagner quelques marches. De leur côté, les joueurs de l'USM Draâ Ben Khedda qui ont chuté à domicile vendredi dernier en s'inclinant 1 à 0 face au CRB Bordj El Kiffan, auront à cœur de se racheter aux yeux de leurs supporters pour se relancer dans la course à l'accession. Un succès permettra aux poulains de Mourad Bey de reprendre la place sur le podium, occupée en ce moment par l'ESM Boudouaou. Mais les capés de Chabane Meftah ne les entendent pas de cette oreille et ne jurent que par les trois points de la victoire et rien d'autre. Une chose est certaine, tous les matchs ayant mis aux prises par le passé les deux équipes, ont été toujours palpitants et celui d’aujourd’hui ne va pas déroger à la règle. La rencontre sera officiée par l'arbitre Fodili qui sera assisté dans sa mission par les deux arbitres assistants Djenadi et Bouamra.

Massi Boufatis