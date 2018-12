Les actionnaires dans l’embarras

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Des supporters du MOB ne cessent, ces derniers jours, de monter au créneau, réclamant un changement radical à la tête du club.

Ils ont organisé, avant-hier, un rassemblement devant le nouveau siège du club, sis à la cité Tobbal, puis devant celui de la wilaya. Le chef de cabinet de la wilaya a reçu une délégation de leurs représentants et leur a promis de transmettre leurs doléances au wali et d’aider à trouver une solution aux problèmes qu’ils ont soulevés. L’action avait été décidée à l’issue de la réunion tenue de la semaine dernière, au niveau du stade de l’Opow. Les supporters demandent le départ immédiat de tous les actionnaires et la reprise du club par la société STH, le sponsor majeur du MOB. D’après une source très proche des affaires du MOB, le président du CA/MOB, Amar Boudiab, penserait sérieusement à démissionner, regrettant «l’ingratitude d’une certaine frange des supporters». D’après la même source, Boudiab déposerait sa démission officiellement lors de l’AG des actionnaires qu’il compte provoquer. Le président du CA a confié à la même source qu’il était venu au MOB «pour servir le club et non se servir», laissant de côté ses affaires personnelles, sa famille et investissant son «propre argent» qu’il n’a toujours «pas récupéré». Boukhanchouche devait signer, hier soir, son contrat de 6 mois le liant au MOB sous forme de prêt. Quant à Bouchar, il a tout conclu avec le coach Madoui et s’est engagé à récupérer ses papiers du MCO, son actuel club. Sayoud est attendu à Béjaïa dans les heures qui viennent, pour négocier son probable transfert vers le MOB, lui qui figure sur la liste des libérables de l’USMA. Les joueurs poursuivront les entraînements en biquotidien, au stade de l’UMA de Béjaïa, jusqu’à jeudi. La séance d’hier a vu le retour de Touré qui était chez lui au Mali pour une semaine de vacances.

