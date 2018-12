Les Canaris dès aujourd’hui au Maroc

Par DDK | Il ya 1 heure | 231 lecture(s)

La JSK ralliera, ce matin à 9h30, l’aéroport international d’Alger pour rejoindre la capitale marocaine, Rabat, pour un stage d’une semaine.

Le staff technique kabyle a pris la décision de ramener quelques joueurs de l’équipe réserves qui accompagneront l’équipe fanion pour ce stage de Rabat. Pour le programme de préparation lors de ce stage, les équipiers du capitaine Saâdou travailleront les différents volets. Le coach Dumas a tracé son plan de travail et compte faire suer ses poulains comme ça été le cas en Allemagne l’été passé, lorsque l’équipe préparait la nouvelle saison. Les joueurs de la JSK misent énormément sur ce stage pour effectuer du bon boulot et être prêts sur tous les plans pour la suite de la compétition. «Après la phase aller où on a réussi de bons résultats, on sait que nos supporters attendent beaucoup de nous pour la suite du parcours. On sait ce qui nous attend et on compte tout faire pour les satisfaire. On se déplacera au Maroc pour effectuer notre stage de préparation et on ne lésinera pas sur les efforts pour réussir du bon boulot. On fera tout pour être à la hauteur, en réussissant un bon parcours lors de la phase retour inchallah», a déclaré le jeune défenseur de la JSK, Tizi Bouali. Ce stage est d’une extrême importance pour les Kabyles, afin de travailler leurs insuffisances et être plus forte à l’avenir. En plus du travailler les volets physique, technico- tactique et psychologique, le staff technique kabyle a programmé une joute amicale à la fin du stage, qui aura lieu le 11 du mois en cours face au FUS Rabat. Ce match amical permettra au coach Dumas de soulever les insuffisances de son club afin de les travailler à Tizi-Ouzou où l’équipe continuera sa préparation. Le coach kabyle qui apportera les réglages nécessaires à son groupe et qui dégagera l’équipe type qui jouera les 32es de finale de la coupe d’Algérie les 17 et 18 décembre prochain.



Meziani (PAC) sera recruté sous forme de prêt

Dans le volet recrutement, l’attaquant du PAC, Tayeb Meziani, s’approche de plus en plus de la JSK et sera prêté à la direction kabyle par son homologue du PAC. C’est ce qu’on croit savoir d’une source fiable. Selon notre source, la direction du PAC n’est pas prête à céder son joueur définitivement, mais uniquement sous forme de prêt. Comme la JSK a ramené les deux milieux de terrain Benyoucef et Benkhlifa du PAC sous forme de prêt, la direction kabyle est dans l’obligation de racheter le contrat de l’un d’entre eux pour qu’elle puisse avoir un autre joueur sous forme de prêt. Selon les informations en notre possession, la direction kabyle rachètera en principe le contrat de Benyoucef car le président du PAC, Hassan Zetchi, refuse toujours de vendre son milieu de terrain Benkhlifa. C’est l’option, donc, la plus proche, à savoir le rachat par la JSK du contrat de Benyoucef et bénéficier ainsi des services de Meziani sous forme de prêt. À propos du milieu de l’USMH, Belarbi, on croit savoir de nos sources que ce joueur est aussi très proche de la JSK. Selon une source bien informée, le président de l’USMH, Laib, aurait revu ses exigences financières à la baisse et le joueur pourrait atterrir à la JSK d’ici la fin de la semaine en cours.

Hamenad nouvel entraîneur des gardiens

C’est désormais officiel, l’ex-portier international de la JSK, Aomar Hamenad est désigné comme nouvel entraineur des gardiens de but en remplacement du technicien français Frederic Anikine. Ce dernier s’occupera de la formation au sein de la JSK. «Cette décision entre dans le cadre du projet initié par la direction du club en début de saison», lit-on dans un communiqué publié hier par la JSK. Hamenad qui fait son come-back à la JSK a entamé hier son travail et sera du voyage avec le groupe aujourd’hui au Maroc.

La JSK invitée d’Ooredoo

L’operateur de la téléphonie mobile Ooredoo, l’un des sponsors de la JSK, a organisé hier une grande cérémonie au profit de ses employés et partenaires dans un hôtel de la ville de Tizi-Ouzou. La cérémonie a vu une présence en masse des dirigeants de la JSK, à leur tête le président délégué Mouloud Iboud, le directeur général Nassim Banabderrahmane, le coordinateur du club Kamel Marek, le directeur sportif Mourad Aït Tahar et plusieurs joueurs. «Nous sommes très heureux de se retrouver dans cette région de la Kabylie où notre société possède un très grand nombre de clients. Nous sommes honorés par la présence des dirigeants de la JSK qui est un grand club et notre partenaire. On continuera à accompagner la JSK et on lui souhaite une grande réussite lors des différentes compétitions qu’elle disputera», a déclaré à cette occasion le P-DG d’Ooredoo, Abdullatif Hamad Dafallah.

M. L.