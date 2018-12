«Être plus performants à l’avenir»

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Le défenseur axial de la JSM Béjaïa, Slimane Allali, estime que le bilan technique de l’équipe est loin de toutes les prévisions. Toutefois, il admet que les choses pourront s’améliorer par le travail sous la houlette du nouveau staff technique.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, quel commentaire faites-vous sur la dernière défaite subie à El Eulma ?

Slimane Allali : C’est une défaite qui nous a fait très mal car on avait bien préparé ce match contre le MCEE avec l’idée de terminer la phase aller sur une bonne note. Hélas, ça n’a pas fonctionné comme on l’avait souhaité. Pourtant, nous avons bien débuté la partie en prenant l’avantage dès les premières minutes, mais ne perdons pas de vue que nous avons commis des erreurs de marquage qui nous ont coûtés cher au final. À présent, il va falloir tourner la page de la phase aller. L’important est de tirer les enseignements nécessaires et mettre pleinement à profit cet arrêt du championnat pour se reposer avant de se remettre au travail pour recharger les batteries. En tout cas, nous demeurons toujours au service du staff technique pour cravacher ensemble pour le bien de notre équipe. Je suis persuadé que le meilleur est à venir au vu de la volonté qui anime tout le groupe pour relever bien des défis à l’avenir.

Avant cela, vous allez devoir disputer les 32es de finale de la Coupe d’Algérie…

Tout à fait. On commencera la préparation dès samedi prochain avec en ligne de mire le match de coupe qui nous attend avant la reprise du championnat qui interviendra à la fin du mois en cours. Notre objectif est clair, c’est de réussir le meilleur parcours possible dans cette épreuve populaire. Pour l’heure, savourons ces quelques jours de relâche avant de songer à nouveau au travail.

Un mot pour vos supporters ?

Tout comme nous, les supporters du club s’attendaient sans aucun doute à un meilleur parcours de notre équipe mais nombre d’aléas ont fait qu’on n’a pas réalisé les résultats escomptés. Rappelez-vous tout d’abord que notre équipe était visée en début de saison par certains arbitres, avant d’évoquer l’instabilité à la barre technique ou autre. C’est vous dire, enfin, qu’on aurait bien aimé réussir mieux que cette 11e place pour 18 points de récoltés sachant surtout que les choses seront plus compliquées lors de la seconde manche. Au risque de me répéter, ça ne sert à rien de se lamenter ou de se justifier outre mesure, car ce qui compte désormais, c’est la suite du parcours qu’il va falloir préparer de la meilleure manière pour sauver notre saison. Voilà ce qu’il faut retenir de tout cela.

Propos recueillis par B. Ouari.