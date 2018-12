Amar Haouchine n’est plus

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

L’ancien joueur et capitaine de la JSK, Amar Haouchine, est décédé, avant-hier à l’âge de 90 ans au CHU de Tizi-Ouzou, où il était hospitalisé. Né le 21 mars 1928 dans la capitale du Djurdjura, Amar Haouchine avait commencé à taper dans le ballon très jeune dans son quartier avec ses copains, avant de signer sa première licence en 1944, alors qu’il était âgé de 16 ans avec l’Olympique de Tizi-Ouzou. En 1954, il s’était rendu en France où il a fait des tests de sélection et des matchs d’application, concluants avec l’Olympique de Marseille mais il a refusé de signer avec ce club français, préférant rentrer dans son pays après le déclenchement de la Guerre de libération, durant laquelle il a été "arrêté et torturé à deux reprises", avait-il lui-même témoigné. Sa carrière avec la JSK débuta en 1962 après l’indépendance et se poursuivit jusqu’en 1970 à l’âge de 42 ans. Bon défenseur, il était connu pour sa discipline et son fairplay. "Le football n’est qu’un sport, il est destiné à réunir les jeunes et non pas à les séparer", disait-il dans un entretien qu’il avait accordé à un quotidien national. Son enterrement aura lieu aujourd’hui au cimetière de M’Douha de la ville de Tizi-Ouzou.