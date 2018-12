«Ne nous enflammons pas !»

Par DDK | Il ya 38 minutes | 29 lecture(s)

Le club féminin du CF Akbou, qui évolue en Nationale 1, a réalisé un sans-faute. Son coach Abdenour Mira revient dans cet entretien sur ce parcours et les perspectives.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, comment analysez-vous la rencontre de votre équipe face à l’ESFOR Touggourt ?

Abdenour Mira : Nous avions bien préparé la rencontre après une trêve induite par le déroulement de l’équipe nationale à la CAN-2018. Le score de 9 à 1 reflète bien la physionomie de la rencontre. Tant mieux pour l’équipe et c’est de bon augure pour la suite.



C’était votre 4e succès de la saison en autant de matchs joués…

Oui, nous avons débuté avec un succès en déplacement face au SMB Touggourt, puis nous avons battu l’ESF Amizour à Aouzellaguen et nous avons enchainé avec un succès en dehors de nos bases face au FC Constantine et samedi passé, nous avons pris le meilleur sur l’ESFOR Touggourt. Je pense que c’est une bonne chose pour le groupe.



Le CFA occupe la 1ère place en compagnie de l’AS Sûreté nationale et avec un goal-average favorable…

Tout à fait, nous occupons la 1ère place au classement général avec 12 points et avec une différence avantageuse de +20. Cela étant, le plus dur reste à faire. Notre objectif est de rester sur la même dynamique de bons résultats et je pense que tant que les joueuses répondent comme il faut sur le terrain, cela reste positif pour la suite.



Avec un début pareil, peut-on dire que vous viserez l’une des places sur le podium ou carrément le titre ?

Non, non, je dirais que nous ne devons pas nous enflammer. On a, certes, entamé la saison comme il faut, mais notre objectif demeure le maintien. Je dirais que des matchs difficiles nous attendent et tant que nous n’avons pas encore rencontré les équipe coriaces, tels que l’Afak Relizane, l’AS Sûreté Nationale et l’ASE Alger Centre, on ne peut avancer un quelconque pronostic.



Votre prochain adversaire sera l’AS Intissar d’Oran et ce sera en déplacement…

Nous aurons en face de nous une équipe de l’ASIO qui n’a pas débuté la saison comme il faut. Ce club n’a récolté que trois points sur les douze possibles. Il fera de son mieux pour nous battre et de notre côté, on ne se laissera pas faire. On ira à Oran en conquérant et pourquoi pas revenir avec la totalité des points qui seront mis en jeu.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche