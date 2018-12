La JS Ighil Ouazzoug gagne enfin

Par DDK | Il ya 37 minutes | 27 lecture(s)

Sevrés de succès depuis la quatrième journée du championnat de la division Honneur Béjaïa, ce qui a fait perdre à leur équipe plusieurs places, les supporteurs de la JS Ighil Ouazzoug ont dû attendre le déplacement de leur équipe fétiche à Aokas pour enfin voir leur équipe remporter une victoire qui permet à leur formation de remonter à la 7e place. Ces trois points acquis sur terrain adverse feront certainement beaucoup de bien au moral des joueurs afin de voir la suite avec plus de sérénité, d’autant plus que les hommes du président Djahid Moumene se sont réveillés et ont tout bonnement confirmé qu’ils ont les aptitudes pour se surpasser et obtenir les résultats escomptés. Il ne fait aucunement de doute que ce succès acquis à l’extérieur va permettre à la composante de la formation de Béjaïa de prendre réellement confiance afin de ne pas abdiquer et d’aller chercher une place en haut du tableau et pourquoi pas l’accession même s’il y a pour le moment neuf points à combler. Il faut tout de même reconnaître qu’il s’agit d’une difficile mission, toutefois réalisable, à condition de prendre le taureau par les cornes, tout en faisant preuve d’une régularité dans les bons résultats. Alors, faut-il y voir un bon présage pour la suite du championnat ? Mais pour espérer arriver à bonne destination, il faut une énorme volonté des dirigeants, beaucoup d’efforts, mais aussi mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Sachant que l’équipe est dépourvue de moyens en raison de la crise financière dans laquelle se débat le club depuis belle lurette. À cet effet, les dirigeants interpellent les autorités locales à se pencher sur ce problème, d'autant plus que la subvention allouée reste dérisoire par rapport aux dépenses du club.

Samy. H