«L’accession exige des moyens»

Par DDK | Il ya 37 minutes | 26 lecture(s)

Le coach en chef de l'équipe de handball de l'ES Draâ Ben Khedda, Youcef Abadjène, se dit satisfait du parcours de son groupe après trois journées disputées en Régionale 1, mais il estime que pour réaliser l'accession au palier supérieur, il faut des moyens financiers.

La Dépêche de Kabylie: L'ESDBK est sur une série de trois victoires en autant de matchs joués. Un commentaire?

Youcef Abadjène : Je suis content de ce parcours réalisé en ce début de saison, avec trois victoires arrachées en trois matchs joués. On a gagné face à Dargana, puis contre Tichy et Lakhdaria. On est leader au classement et on peut rester sur notre lancée, car on a un groupe de qualité qui peut rivaliser avec les meilleurs de la Régionale 1, mais...

Pourriez-vous être plus explicite ?

Que voulez-vous que je vous dise, la situation financière de la section handball est critique et on ne peut pas compter à chaque fois sur les emprunts et les aides de quelques amoureux du handball à Draâ Ben Khedda, pour subvenir aux charges de l’équipe qui sont grandes. On espère de tout cœur aller de l'avant et rester sur notre lancée.

Quelle est la solution à votre avis ?

La solution est dans le camp des autorités qui doivent bouger pour aider ces jeunes qui sont en train d'honorer le handball à Draâ Ben Khedda. Si vraiment les responsables locaux et les bienfaiteurs veulent voir l'ESDBK au palier supérieur, ils doivent la soutenir financièrement, car on est dans une situation de crise sans issue pour le moment.

Pensez-vous que l'ESDBK est en mesure de jouer l'accession cette saison ?

Pourquoi pas, je pense qu'on a un groupe de jeunes capables de rivaliser avec les meilleurs équipes de la Régionale 1. Sur le plan technique, l'ESDBK peut prétendre à l'accession cette saison, mais les joueurs ont besoin de motivation, pour relever ce défi et réaliser cet objectif.

Entretien réalisé par Massi Boufatis