L’OS El Kseur se rassure

Par DDK | Il ya 37 minutes | 27 lecture(s)

Très belle performance que celle réalisée par l’OS El Kseur, vendredi dernier, au stade Zaïdi Braham, où l’équipe béjaouie s’est imposée à domicile quatre bus à zéro devant la coriace formation de la JS M’Chedellah, un prétendant à l’accession. Ainsi, à la lecture des résultats de la neuvième journée du championnat, il est important de souligner la bonne opération mais aussi la meilleure du club d’El Kseur cette saison. Les hommes de Yacine Abdiche, métamorphosés depuis quelques semaines, semblent avoir retrouvé la joie de jouer et leur remontée au classement en témoigne de ce bon état d’esprit qui règne actuellement dans cette équipe. En tout cas, cette victoire permet aux bleus de rester à la quatrième place, en attendant des jours meilleurs et ce, à deux points du dauphin et à quatre du leader l’ES Bir Ghbalou. «Mes joueurs voulaient cette victoire et c’est pour cela qu’ils ont fait preuve d’un esprit de corps qui leur a permis de contrôler la partie. Au-delà du résultat, il faut dire que cela n’a pas été facile face à une bonne équipe de la JSM. Mes joueurs ont su gérer le match de fort belle manière. Nous avions pour mission de prendre les trois points et c’est chose faite avec l’art, manière et de jolis buts», a déclaré le président Yazid Amirouche en fin de match. En tout cas, c’était le match de tous les dangers, car l’équipe adverse n’a pas été facile à mettre à genoux. Il faut avouer que ce choc fut disputé de bout en bout et les deux équipes n’ont voulu rien lâcher, surtout les locaux qui ont réalisé une première mi-temps de premier ordre. Aussi, il y a lieu de signaler la bonne organisation des Olympiens qui ont su s’imposer au finale. Pour l’heure, l’OSEK devrait mettre de côté cette rencontre pour se concentrer sur son prochain match à Bouira face au MCB.

S. H.