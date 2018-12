«Le projet de Madoui m’a convaincu»

Par DDK | Il ya 36 minutes | 32 lecture(s)

Accosté lors de la signature du contrat le liant avec les Crabes pour les six prochains mois, Salim Boukhanchouche parle de son transfert ainsi que de ses objectifs avec son nouveau club.

La Dépêche de Kabylie : Vous venez de signer un contrat de six mois avec le MOB. Comment se sont déroulées les négociations ?

Salim Boukhanchouche : Je suis très content d’atterrir dans un aussi grand club qui est le MOB, un club qui ne se refuse pas vu son statut. Concernant les négociations, on n’a pas tardé à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants où le coach Madoui a joué un grand rôle dans mon choix. Il m’a vite convaincu par son discours et son projet sportif et je n’ai pas hésité un instant pour répondre favorablement. Je profite de cette occasion aussi pour remercier les dirigeants de la JSK qui m’ont facilité ce transfert.

Connaissez-vous votre nouvelle équipe ?

Le MOB est un club qui n’est plus à présenter sur la scène footballistique nationale, il a marqué de son empreinte le football algérien en un laps de temps passé en ligue 1 avec une historique finale de la CAF pour sa première participation. Concernant l’équipe de cette année, il y a un bon groupe qui commence à retrouver ses repères après le changement opéré au niveau du staff technique et avec l’aide de tout le monde, le MOB aura son mot à dire lors de cette phase retour où l’objectif principal est d’assurer le maintien le plus tôt possible et aller le plus loin possible en coupe d’Algérie.

Les supporters attendent beaucoup de vous. Un message à leur adresser ?

Les supporters sont connus pour leur amour indéfectible au MOB et de notre côté, on fera de notre mieux pour être à la hauteur des espérances du large public qui ne veut que du bien pour son club. On dispose d’un bon groupe capable de tenir tête à n’importe quelle formation à condition de continuer à travailler et croire en ses aptitudes pour atteindre les objectifs tracés.

Propos recueillis par Z. H.