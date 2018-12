Vers un mini-stage à Sétif

Par DDK | Il ya 37 minutes | 29 lecture(s)

Les joueurs du MOB poursuivent leur préparation au stade de l’Unité maghrébine sous la houlette de Madoui qui applique le programme tracé après le dernier match joué contre l’ESS. Concernant l’effectif, Dehar et Amokrane sont toujours convalescents et n’ont pas encore repris le travail avec le groupe, en attendant la décision du médecin du club cette semaine. Le coach avait programmé une joute amicale contre le JS Tichy pour aujourd’hui à 16h, mais la rencontre a été avancée pour hier sur insistance des responsables de Tichy pour des motifs de récupération car ils auront un match de championnat ce week-end. Pour ce qui est du mini-stage que le coach veut organiser avant la reprise de la compétition officielle, il pourrait avoir lieu au centre sportif El Vaz de Sétif, qui remplit toutes les conditions. Côté direction, Sadji et Boudiab pourraient démissionner à tout moment, après les critiques acerbes des supporters à l’encontre des actionnaires dont ils réclament le départ. Les actionnaires quant à eux parlent de «manipulation d’un certain groupe de supporters».

