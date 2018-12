Quatre joueurs libérés

Par DDK | Il ya 37 minutes | 32 lecture(s)

La réunion tenue dans la soirée d’avant-hier entre le président Belkacem Houassi et l’entraîneur en chef, Moez Bouakaz, a été l’occasion pour les deux hommes de trancher toutes les questions d’actualité inhérentes à l’équipe, comme la libération de l’ex-portier du CABBA, Mohamed Nadjib Meddah, Bensaci, El Bahi et enfin le milieu Mohamed Mékidèche. Ce dernier qui avait fait quelques apparitions du temps du coach Mustapha Biskri, avait fini par être relégué au banc des remplaçants par son successeur alors que l’entraîneur actuel, Moez Bouakaz, lui avait donné une ultime chance dernièrement face au MCEE en l’incorporant à la place de Benmessaoud. C’est que l’ex-joueur de la JSM Skikda n’a pas convaincu non plus. A contrario, le boss Houassi et son entraîneur ont aussi évoqué la nécessité de mettre à profit cette période du Mercato pour renforcer l’effectif par deux éléments à vocation offensive, vu que les attaquants actuels n’ont pas réellement convaincu lors de la phase aller. À ce sujet, il y a lieu de rappeler que la JSMB n’avait réussi qu’à inscrire quatorze buts en quinze matchs, dont deux l’étaient par le défenseur Kociela Berchiche sur deux balles arrêtées. Bien évidemment, la préparation de la phase retour a été, enfin, au menu des discussions entre les deux hommes. À ce titre, Houassi qui a mis en exergue la situation financière peu reluisante de son club, a réussi à se mettre d’accord avec son coach sur la «faisabilité» de préparer la seconde manche du championnat au stade de l’UMA de Béjaïa où, faut-le le signaler, tous les moyens existent pour réussir une préparation conforme aux aspirations de l’équipe.

B. Ouari