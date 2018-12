L’US Oued Amizour droit dans le mur

Par DDK | Il ya 37 minutes | 31 lecture(s)

Où va l’US Oued Amizour ? C’est là la question que ne cessent de se poser les amoureux et tout l’entourage de ce club aux 71 ans d’existence. Une question fort toute légitime, puisque le club passe l’une de ses plus mauvaises saisons sportives, ou du moins pour le moment. Le club n’arrive pas à décoller en cédant des points importants qui auront leur pesant d’or lors du décompte final. En effet, après dix matchs joués, le club se trouve dans une mauvaise situation, avec une place de lanterne rouge du championnat de l’inter-régions, groupe Centre-Est. Sur les 30 points possibles, le club en a récolté seulement six et cédé les 24 restants. Les Rouge et Noir sont, donc, derniers avec deux points de retard sur l’avant-dernier, le Hydra AC et trois sur le 14e, l’IRB Ain Lahdjar qui en récolté neuf points. À cet titre, du côté des amoureux de l’USOA, on redoute bien le scénario de la saison écoulée où, pour rappel, ce club avait achevé la phase aller avec 7 points au compteur et même si le groupe de la saison passée avait fait de son mieux en récoltant 26 points lors de la phase retour, en étant la 2e meilleure équipe de la deuxième partie du championnat avec le NC Magra qui avait accédé en ligue 2, mais les Rouge et Noir n’avaient pas pu sauver leur peau de la descente, après cinq ans passés en division nationale amateur (DNA). C’est dire que le club devra gagner ses deux matchs restants de la phase aller à domicile face au NRB Teleghma (12e journée) et face à l’AS Ouled Zouai (14e journée) et aller ramener au moins une victoire lors des trois déplacements qui lui restent pour la fin de la phase aller face à l’AS Bordj Ghedir (12e au classement) lors de la 11e journée, l’IRB Berhoum (5e) lors de la 13e journée et enfin face au leader actuel, l’OM Ruisseau lors de la 15e et dernière journée. Car, à vrai dire, même si le club arriverait à gagner les deux matchs à domicile, ce ne sera pas facile de sauver sa peau. Ceci d’autant plus que les rencontres face à Berhoum et El-Annasser ne seront pas une simple sinécure.

Rahib. M