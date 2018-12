Belarbi file à l’USMA

Par DDK | Il ya 36 minutes | 30 lecture(s)

Le jeune milieu de terrain de l’USMH, Kamel Belarbi, a signé hier un contrat de trois ans et demi avec l’USMA.

Alors qu’il avait promis aux responsables de la JSK de vêtir le maillot kabyle, suite à l’accord conclu avec le président de l’USMH, Mohamed Laib, le jeune international espoir sur insistance de son entourage a décidé d’opter pour l’USMA en signant hier officiellement pour trois ans et demi. Belarbi a été convaincu par l’offre de l’USMA qui lui a proposé un salaire de 160 millions par mois, et devient ainsi la quatrième recrue hivernale des Rouge et noir après Zouari (USMBA), Belkhiter (Club Africain) et le Burkinabé Conda ( ASEC Mimosa). Ainsi donc la JSK qui a perdu le jeune international espoir de l’USMH cherchera désormais un autre milieu de terrain pour renforcer l’équipe. Concernant l’attaquant Meziani (PAC), la JSK ne déserte pas de conclure avec le joueur dans les prochaines heures. « Pour l’attaquant Meziani son cas devra être réglé ce soir ou demain (ndlr aujourd’hui). En attend que le joueur tranche sur son avenir lui qui a des touches avec d’autres clubs locaux et étrangers » nous a déclaré hier le Directeur sportif de la JSK, Mourad Ait Tahar.

Les Canaris depuis hier au Maroc

Comme prévu, la JSK a rejoint hier la capitale marocaine Rabat pour effectuer son stage de préparation qui prendra fin le 11 du mois en cours. En effet, une forte délégation de 33 personnes, dont 23 joueurs, en plus des membres du staff technique et staff médical, étaient tous du voyage hier. Ce sont Ghiles Mellal et le coordinateur du club Kamel Marek qui étaient désignés comme chefs de la délégation. Cette dernière résidera lors de ce séjour à l’hôtel Rihab de Rabat. Deux joueurs de la JSK n’ont pas fait le déplacement, hier matin, avec l’équipe au Maroc. Il s’agit de Benyoucef et Zaouche. Selon le site officiel du club, les deux joueurs n’ont pas fait le déplacement pour faute de places dans le vol de la compagnie Air Algérie qui a transporté la délégation kabyle. Cependant, les deux éléments devaient rejoindre leurs équipiers en fin d’après-midi d’hier ou aujourd’hui pour prendre part au stage. Le coach Dumas souhaite que son groupe soit au grand complet pour appliquer son programme de préparation à la lettre et que ce stage soit une totale réussite. Pour cette première journée au Maroc, le staff technique kabyle a programmé une légère séance d’entraînement pour permettre à ses joueurs de se débarrasser de la fatigue causée par le voyage. Cependant, les choses sérieuses commenceront à partir d’aujourd’hui pour les équipiers du portier Abdelkader Salhi. En effet, les joueurs seront soumis à une grande charge de travail avec du biquotidien au menu à partir de ce matin. Lors de ce stage, le coach kabyle Franck Dumas fera suer ses joueurs en travaillant les différents volets. Cependant, les joueurs de la JSK savent ce qui les attend et comptent cravacher dur pour effectuer une préparation à la hauteur afin de bien préparer la seconde manche du championnat. Une grande ambiance est constatée chez les joueurs qui sont animés d’une grande volonté pour réussir leur préparation.

M. L.