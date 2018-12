Le SRB Tazmalt de mal en pis

Par DDK | Il ya 1 heure | 60 lecture(s)

Le SRB Tazmalt est dans de beaux draps cette saison. Du coup, l’équipe risque de se faire reléguer en division pré-honneur au terme de cet exercice, qui semble tourner le dos au club. Auteur d’une entame de saison catastrophique sur le plan comptable, le SRBT a sombré dans une série de contre-performances l’ayant contraint à patauger aux fins fonds obscures du classement de division. Une position qui n’est guère la sienne. Dernier au classement avec deux points seulement au compteur (deux nuls et sept défaites), l’équipe possède la défense la plus imperméable avec 28 buts encaissés contre 4 inscrits par les avants. Il est à la peine et n’arrive pas à retrouver ses marques. En matière de chiffres, il est encore très loin du compte pour une équipe qui jouait les premiers rôles l’exercice écoulé. Encore une fois, le club de Tazmalt a subi un naufrage du côté de Barbacha, en s’inclinant par le plus gros score depuis l’entame de la saison (8 - 0), enregistrant ainsi une nouvelle défaite. Une défaite qui en dit long sur les capacités réelles de l'équipe. Pour beaucoup de fans, cela était prévisible depuis bien avant l’entame de la saison. Puisque plusieurs joueurs ont été libérés pour être remplacés par des jeunes sans expérience, crise financière oblige. La déception des fans n’est pas née après la récente défaite, mais depuis bien longtemps dans la mesure où le club a perdu son âme. Ainsi donc, le staff technique et les dirigeants du club sont tenus de revoir leur copie avant qu’il ne soit trop tard, car le SRBT semble mal parti, à moins d’un sursaut d’orgueil pour chasser le doute dès la prochaine rencontre à domicile face à l’O M’Cisna.

Samy. H