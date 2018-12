Le MC Akbou vise les play-offs

Par DDK | Il ya 1 heure | 59 lecture(s)

Évoluant en Régionale 1, groupe A, le MC Akbou, un club de handball féminin, a entamé la saison sportive avec une défaite face au HC Béjaïa lors de la 1ère journée. Cette défaite a poussé le groupe à réagir positivement lors de la 2e journée face au CSAC Ouacif que les capées de Mourad Ait Ouarab (Qui n’est autre que l’ex-coach de la sélection algérienne de handball) avaient battu sur un score large de 34 à 24 à la salle OMS d’Akbou. Une révolte dirions-nous, où après ce succès, le club avait enchainé avec une autre victoire toujours à domicile face au CH El-Kseur, que les Akbouciennes avaient battu sur le score de 24 à 20, dans un match serré. Le club aura l’occasion de confirmer, samedi prochain, à la salle OMS d’Akbou, en accueillant le voisin de l’E Seddouk à partir de 10h30. Il faut dire que le club vise les play-offs et partant de là, il doit faire le plein à domicile pour espérer atteindre son objectif. Le président Racim Hamidouche se dit satisfait du parcours de son équipe bien qu’elle ait débuté la saison sportive avec une défaite en déplacement. Il dira à cet effet : « Je dirais que notre parcours est positif. Certes, nous avons entamé la saison avec une défaite, mais nos joueuses ont repris comme il faut en enregistrant deux victoires de suite face aux deux équipes de Ouacif et d’El-Kseur. De bon augure pour la suite du parcours et je dirais aussi que c’est encourageant pour la suite. Reste que notre objectif assigné au staff technique est d’attendre les play-offs et pourquoi pas réussir après une accession. Ça reste dans nos cordes et on est là pour accompagner l’équipe comme il faut.» Pour le moment, le club est 3e de son groupe avec 3 points derrière le CH El-Kseur (4 unités) et le HC Béjaïa qui est chef de file avec 6 points.

Rahib. M