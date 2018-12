L’ES Draâ Ben Khedda en appel à Chorfa

Par DDK | Il ya 1 heure | 61 lecture(s)

La quatrième journée du championnat de la division régionale 1 de handball, prévue demain, verra le leader, l’ES Draa Ben Khedda, effectuer un déplacement périlleux à Chorfa qui sera le théâtre d'une belle affiche mettant aux prises la JS Chorfa qui pointe à la troisième position avec quatre points au compteur, pour se mesurer au leader qui est à deux unités. Certes, les jeunes de Chorfa partent certes favoris dans leur jardin, mais attention tout de même à leurs vis-à-vis Debekois, qui ne se présenteront pas en victime expiatoire! C'est donc l'indécision qui règne dans cette empoignade où l'équipe locale a une belle carte à jouer, puisqu'une victoire lui permettrait de rejoindre les Unionistes en tête du classement. Mais, ce n'est pas acquis face à un sept des unionistes déterminé à défendre son statut de leader qu’il occupe depuis l’entame de la compétition avec à la clé trois succès en autant de matchs, mais qui devra toutefois sortir le grand jeu pour ne pas tomber à Chorfa . Ce duel ne devrait pas faire de l'ombre à son poursuivant immédiat l’E Seddouk qui accueillera l’ES Lakhdaria. Là aussi, l'avantage sera pour les locaux, qui ne comptent qu'une longueur de retard sur le leader, et qui sont bien placés pour l’emporter afin de prendre la tête dans le cas où le leader sombre. Mais pour cela, il faudra d’abord réussir un succès devant cette coriace formation. Non loin de là, l’Olympique de Sidi-Aïch, est bien placé pour remporter son derby face à HC Tichy et revenir vers le haut du tableau. Enfin, la lanterne rouge, l’OM Darguina affrontera, sur son terrain, le HC Tazmalt qui n’a pas fait le démarrage tant souhaité.

S. H.

Le programme

OM Darguina - HC Tazmalt

JS Cheurfa - ESDB Khedda

ES Seddouk - ES Lakhdaria

O Sidi-Aïch - HC Tichy