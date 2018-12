Choc à Bir Ghbalou

Par DDK | Il ya 1 heure | 49 lecture(s)

Le choc de cette 10e journée mettra aux prises l’ES Bir Ghbalou, le leader, à l’ES Timezrit, un autre prétendant au sacre, dans un match à six points.

Les poulains de Abdeslam Khelifa subiront à cette occasion un véritable test face à une équipe d’Ath Yemel avide de rachat après son semi échec de la semaine passée. Une joute à ne pas rater pour les deux formations où tous les pronostics sont ouverts .Quant à son poursuivant immédiat le CM Tidjelabine, il aura la tâche plus aisée dans le match qui l’opposera à l’Olympique de Tizi Rached, mais là aussi attention à l’excès de confiance. Cependant, cette journée sera sans conteste dominée par le choc entre voisins, un derby qui opposera le CRB Kherrata et l’USM Bejaia qui s’annonce chaud, indécis et ouvert à tous les pronostics. Cette joute drainera sûrement la foule des grands jours. Le résultat de ce match intéressera plus l’USMB qui voyage bien ces derniers temps et qui reste sur une série de quatre matches sans défaite, avec à la clé la troisième place, il ira bien dans la peau d'un conquérant à Kherrata pour s'octroyer une victoire. Aura-t-il l’énergie de garder cette dynamique ? Les locaux partent certes avantagés par le terrain et le public mais les gars de Bejaïa l’entendront ils de cette oreille ? L’US Soummam autre sérieux prétendant à la course au titre ira à M’Chedellah dans le but de faire le plein de points, face à la JSM, reste à savoir quelle sera la réaction des équipiers des Maillotins après leur dernière raclée devant l’OS El Kseur. Ce dernier effectuera un déplacement vers la ville de Bouira, une rencontre équilibrée face au MCB au cours de laquelle les bleus et blanc ont une bonne carte à jouer. De son côté, le WR Bordj Menaeil qui reste sur une série de quatre matches sans défaite, tentera de mettre à profit l'avantage du terrain et du public pour battre l’ES Draa El Mizan. Auteur d’une belle performance face à l’USMB, lors de la précédente journée, les gars du RC Seddouk auront la tâche facile pour empocher trois points supplémentaires, en accueillant la modeste formation de l’OS Mouldiouene. En bas du tableau, la situation risque de se compliquer davantage pour les deux nouveaux promus. Le FC Tadmait, lequel devra à tout prix engranger les trois points face au mal placé, à savoir le FC Timelahine dans le choc des mal-classés.

Samy H.

Le programme

ESB Ghbalou - ES Timezit

RC Seddouk - OS Meldiouene

WRB Menaeil - ESDE Mizane

FC Tadmaït - FC Tamelaht

CRB Kherrata - USM Bejaia

JSM’Chedellah - US Soummam

MC Bouira - OS El Kseur

CM Tidjelabine - O Tizi Rached