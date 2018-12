Belle affiche à Ighzer Amokrane

Par DDK | Il ya 1 heure | 48 lecture(s)

Tous les regards des amoureux du championnat de la division honneur de Béjaïa seront tournés samedi prochain vers le stade d’Ighzer Amokrane qui accueillera le choc de la 10ème journée du championnat, où le leader, l’Olympique Akbou, sera mis à rude épreuve par le CRB Souk El Tenine, qui n’est autre que son dauphin. Un match à points pour le vainqueur entre ces deux formations invincibles jusque-là. Les gars d’Akbou avec la meilleure défense subiront à cette occasion un véritable test face à la seconde meilleure attaque du groupe, avec 15 réalisations. Certes le leader évoluera avec un avantage de taille à savoir celui du public, qui n’hésitera pas à envahir le stade d’Ighzer Amokrane pour soutenir ses capés, qui auront vraiment besoin d’être boostés, dans un match pareil, et en particulier devant un dur à cuir le CRBSET, auteur d’un parcours, jusqu’à présent, vraiment impressionnant. Même si les camardes de Nait Slimane recueillent les faveurs des pronostics des amateurs de ce palier mais pas de tous les observateurs, qui le mettent en garde, sachant que les poulains de Mokhtar Djouder sont capables de créer l’exploit. De son coté La JSB Amizour qui se positionne également à la deuxième place, risque gros en se déplaçant à Bejaia devant le CS Protection Civile qui veut rebondir après son dernier revers à Souk El Tenine. La JS Ighil Ouazzoug, de son coté visera les trois points lorsqu’elle accueillera le ARB Barbacha, et ce, dans l’optique de confirmer le dernier résultat et gagner quelques places au classement. Plus passionnant encore sera le derby qui opposera l’AS Taassast auteur d’un beau parcours à Gouraya de Bejaïa, en quête de points pour rester dans le sillage des équipes de tête. Le CRB Aït R’zine qui reste sur une défaite lors de la dernière journée, tentera de réagir face au méconnaissable le CRB Aokas. De son côté, l’Olympique de Feraoun risque gros en se déplaçant à Semaoun où le SS Sidi-Aïch l’attend de pied ferme et qui compte chasser le doute . Enfin l'Olympique de M’Cisna, avec un moral au beau fixe a toutes les chances de ne pas revenir bredouille en se rendant chez le dernier de la classé, le SRB Tazmalt

S. H.



Le programme

SS Sidi-Aïch - O Feraoun

CRBA R’Zine - CRB Aokas

CSP Civile - JSB Amizour

SRB Tazmalt - O M’Cisna

JSI Ouazoug - ARB Barbacha

AS Taassast - Gouraya Béjaïa

O Akbou - CRB Souk El Tenine

Exempt : NC Béjaïa