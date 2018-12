Sur un air de rachat

Par DDK | Il ya 1 heure | 56 lecture(s)

La dixième journée de la division honneur débutera demain, vendredi, avec le déroulement de quatre rencontres. Dans cette première partie, l’AC Yakouren qui colle le trio de tête avec néanmoins une large marge de retard, et qui reste sur une large victoire hors de ses bases, n’est pas parti pour passer un après-midi de tout repos à l’occasion de la réception des Sudistes de l’étoile de Draa El Mizan. Cet adversaire qui joue sans pression est capable de poser bien des soucis aux locaux qui doivent éviter à tout prix de sous estimer leur invité du jour. De son coté, l’O Taourirt Mokrane accueillera une équipe du NA Redjaouna en perte de vitesse ces dernières semaines. Cependant, les Olympiens qui partiront avec les faveurs des pronostics, ont tout intérêt à se méfier de leur antagoniste du jour qui aura à cœur d’effacer la lourde défaite concédée à domicile lors de la précédente journée. A Ouacifs, la JSCO locale revenue le week-end dernier avec un point de son déplacement chez l’E Draa El Mizan, va en découdre, elle, avec le CRB Mekla qui reste sur un revers à domicile face au leader la JS Boukhalfa, qui recevra samedi l’un de ses rivaux dans la course à l’accession le DC Boghni en l’occurrence. Cette rencontre entre les Jeunots de Ouacifs et leurs homologues de Mekla, s’annonce plaisante et équilibrée entre deux formations qui jouent libérées. Enfin, dans le dernier match au programme de ce vendredi, le KC Taguemount-Azouz qui n’a toujours pas encore retrouvé toute la plénitude de ses moyens, devrait sortir le grand jeu pour espérer venir à bout de son invité du jour le FC Ouadhias, un adversaire qui a essuyé un revers à domicile face au CA Fréha et qui aura à cœur de se racheter, lui qui voyage plutôt bien hors de ses bases.

Z. L.

Le programme

JSC Ouacifs - CRB Mekla

OT Mokrane - NA Redjaouna

KCT Azouz - FC Ouadhias

AC Yakouren - EDE Mizan