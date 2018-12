La JS Djermouna à l’épreuve à Bouhamza

Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

Leader incontesté du groupe, la JS Djermouna se rendra à Bou Hamza et n’aura d’autres alternatives pour préserver son avance qu’elle entretient, que de vaincre sur le terrain de l’IRBB. En effet, les poursuivants n’attendent qu’un faux pas des poulains d’Abdenour kouchene, à l’image de la JS Melbou, qui aura tout de même la tâche difficile devant son voisin ES Tizi Wal la lanterne rouge, la balance penche pour le onze local, seulement comme c’est un match derby les pronostics restent ouverts. Le WRBO pour sa part recevra La JSB dans un match qui ne devrait pas lui échapper; tout comme le CSA/Tizi Tifra, qui a le vent en poupe ces derniers temps, et qui tentera la passe de trois, face à l’OS Tazmalt. La JS Tameridjet logé à l’avant dernière position au classement général en cette journée, puisqu’il aura à se mesurer au RC Ighil Ali une formation qui semble retrouver ses repères et qui lui donnera du fil à retordre, comme en témoignent ses trois succès de suite. Enfin le FE Tazmalt qui reste sur un faux pas concédé lors de la dernière manche affrontera l’US Sidi-Ayad dans un match rachat pour les deux antagonistes.

S. H.

Le programme

Vendredi

JS Melbou - ES Tizi Wal

JS Tameridjet - RC Ighil Ali

IRB Bouhamza - JS Djermouna

WRB Ouzellaguen - JS Béjaïa

Samedi

FE Tazmalt -US Sidi-Ayad

CSA/Tizi Tifra -OS Tazmalt