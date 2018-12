L’US Tala Athmane sur du velours

Par DDK | Il ya 1 heure | 63 lecture(s)

Dans la division pré-honneur de Tizi-Ouzou dans son groupe B, le leader, l’US Tala Athmane aura une bonne occasion de conforter sa position à l’occasion de la réception de son voisin de l’US Sidi Belloua. En effet, invaincus depuis le début de saison (Six victoires et un nul ) les jeunes protégés du président Arezki Houheche semblent en mesure de poursuivre leur ascension, ce vendredi au stade de Tikobaine. Cependant, la prudence devrait être de mise pour éviter toute mauvaise surprise. Pour sa part, le dauphin, l’US Bouhinoun qui reste sur une large victoire, sera reçu au stade Oukil Ramdane par le FC Betrouna, auteur d’un succès, lui aussi, lors de la précédente journée. Un derby qui promet d’être fortement disputé entre les deux voisins qui feront tout pour enchaîner une performance. De son côté, le HC Azazga ira rendre visite à l’US Ikhelouiene dans un match à la portée des visiteurs de Hendou. La formation d’Ait Yahia Union Sport accueillera, elle, l’OC Makouda dans une rencontre qui s’annonce équilibrée. Enfin, l’O Timizart Loghbar qui recevra la JS Djurdjura, ne devrait pas laisser filer l’occasion de renouer avec le succès ce vendredi, et repartir du bon pied pour la suite du parcours.

Z. L.



Le programme

Groupe B

UST Athmane - USS Belloua

FC Betrouna - US Bouhinoun

Ait Yahia US - OC Makouda

OT Loghbar - JS Djurdjura

US Ikhelouiene - HC Azazga