L’US Béni Douala tombe à Lakhdaria

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le leader l’US Béni Douala était en appel à Bouira pour affronter l’IB Lakhdaria, avec l’objectif de confirmer sa belle série de victoires.

Avant-hier après-midi, les équipes de la division nationale amateur groupe centre, ont disputé la 12e journée. Le leader l’US Béni Douala était en appel à Bouira pour affronter l’IB Lakhdaria, avec l’objectif de confirmer sa belle série de victoires. Mais au finish les gars de Palestro étaient plus réalistes en marquant un seul but qui leur a permis de prendre les trois points et de souffler, en remontant un peu la pente au classement. Les coéquipiers de Bekbouka, ratent, quant à eux une occasion de creuser l’écart et de prendre option pour le titre honorifique du champion d’hiver, puisque le dauphin l’ES Ben Aknoun est désormais co-leader suite à son nul ramené de Boumerdès face au RCB local en faisant 0 à 0. Les poulains de Bacha partagent la première place avec l’ES Ben Aknoun avec dans leurs comptes respectifs 24 points chacun. La prochaine sortie face au CRB Ain Ouessara est à six points, et l’erreur n’est pas permise, pour éviter de perdre la première place, surtout que l’ES Ben Aknoun jouera aussi à domicile devant l’IB Lakhdaria. Pour les autres matchs de la journée, la bonne opération est à mettre à l’actif du RC Arba qui a gagné 1 à 0 face au NRB Touggourt, réduisant l’écart à un point des deux leaders. Le CRB Ain Ouessara a raté une aubaine de reprendre les commandes après sa défaite à domicile, face à l’ESM Koléa sur le score de deux buts à un, et dégringole à la 4e place. La JS Hai Djabel a frappé fort en atomisant 5 à 0 le WR M’Sila et quitte l’avant dernière place au classement. Le NARB Reghaia et l’AR Ouargla ont laissé des plumes à domicile, en s’inclinant respectivement devant le CR Béni Thour 1 à 0, et l’IB Khemis El Khechna 4 à 0. Enfin le NT Souf s’est contenté d’un nul at home, en faisant 0 à 0 devant la lanterne rouge le WA Boufarik.

Massi Boufatis.

Les résultats

JS Hai Djabel 5 - WR M’sila 0

RC Boumerdes 0- ES Ben Aknoun 0

IB Lakhdaria 1 - US Beni Douala 0

CRB Ain Oussera 1 - ESM Kolea 2

RC Arba 1 - NRB Touggourt 0

NARB Réghaia 0 - CR Beni Thour 1

AR Ouargla 0 - IBK El Khechena 4

NT Souf 0 - WA Boufarik 0