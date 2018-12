Le CRBTO et l’USMDBK se neutralisent (1 - 1)

Par DDK | Il ya 1 heure | 64 lecture(s)

Le derby qui a mis aux prises avant-hier après-midi, au stade Oukil Ramdane, le CRB Tizi- Ouzou à l’USM Draâ Ben Khedda, pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat de la Régionale 1 (6e journée), n’a pas connu de vainqueur. Puisque les deux équipes se sont séparées sur le résultat de parité d’un but partout. Les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda étaient les premiers à ouvrir la marque au début du match, sur penalty par l’entremise de l’attaquant buteur Mustapha Si Ali. Mais les Communards de Tizi-Ouzou ont réussi à remettre les pendules à l’heure à deux minutes avant la pause citron. En seconde période, les deux équipes n’ont rien montré pour plaire aux supporters présents dans les tribunes et qui n’étaient pas nombreux, contrairement aux précédentes empoignades entre les deux équipes. C’est un bon point de pris pour les poulains de Mourad Bey qui restent en contact avec les équipes du haut du tableau. Tandis que les protégés de Chabane Meftah, n’ont pas encore relevé la tête et restent menacés de relégation. Le CRB Tizi-Ouzou est appelé à se racheter dès la prochaine journée pour s’éloigner de la zone rouge et gagner quelques places au classement.

Massi Boufatis.