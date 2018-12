El Bahi proche de l’USMH

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

Pendant que des contacts seraient déjà entrepris avec des joueurs susceptibles d’apporter un plus à l’équipe dès le début de la phase retour du championnat de la ligue 2, prévue le 28 du mois en cours, d’autres déjà mis sur la liste des libérés n’ont pas perdu de temps pour trouver un club repreneur avant même l’ouverture officielle du Mercato hivernal. C’est le cas notamment de l’attaquant des Vert et Rouge, Badreddine El Bahi, qui, selon une source digne de foi, serait sur le point de rejoindre l’USM El Harrach avec laquelle il serait déjà en pourparlers avancés. Le but serait celui de tenter une nouvelle aventure du côté des banlieusards algérois, avec l’espoir de pouvoir bénéficier de beaucoup de temps de jeu avec les Harrachis ayant réalisé, faut-il le concéder, une moitié de saison calamiteuse. Pour rappel, le transfuge de l’O Médéa qui a réalisé une phase aller en demi-teinte, avec seulement deux maigres buts à son actif, fait désormais partie des éléments libérés par la direction du club en compagnie de Meddah, Bensaci et Mékidèche. Dans cet ordre d’idées, et selon une source émanant des arcanes du club, la liste des joueurs à libérer encore durant cette période des transferts, pourrait apporter son lot de surprises, sachant que bien des éléments évoluant dans les différents compartiments n’avaient pas réussi à s’imposer en tant que tel. En attendant et comme convenu aussi lors de sa dernière réunion avec le coach en chef, Moez Bouakaz, la direction du club aurait déjà engagé une course contre la montre pour dénicher l’oiseau rare sur le marché. Les deux parties qui ont déjà défini les besoins de l’équipe en matière de renfort, songent déjà au recrutement de trois éléments futés, un axial, un attaquant et un milieu offensif, pour aider l’équipe à remonter la pente dès l’entame de la seconde partie du championnat.

B. Ouari