Bonne opération pour la JS Azazga

La ligue inter-région avait programmé la 11e journée du championnat dans les quatre groupes pour avant-hier. Une journée bénéfique pour l’un des trois représentants kabyles, la JS Azazga en l’occurrence. Ce club est allé ramener les trois points de sa rencontre en déplacement face à l’IRB Berhoum. Malgré que cette équipe était classée avant cette journée à la 5e place,il n’en demeure pas moins que les banlieusards de la jeunesse sportive d’Azazga ont réussi à damer le pion aux locaux en l’emportant sur le score étriqué certes, mais qui permet le cas échéant de gagner une autre place au classement, en pointant à la 6e place avec 17 points et à un point d’avance sur son adversaire de cette journée. L’autre bonne opération de cette journée est à mettre à l’actif du MB Bouira, qui, en recevant l’US Souf, qui était 2e, a fait l’essentiel en battant l’équipe locale sur le score d’un but à zéro. Un Succès qui met les bouiris dans une position d’attente, avec 18 points au compteur et ce à six points du leader, l’OM Ruisseau qui n’a pas fait mieux en concédant un match nul, en déplacement, face à l’IRB Ain Lahdjar (1/1). Ce nul du leader relance la course à la première place et par la même occasion pour le titre honorifique du champion d’hiver, puisque le SA Sétif a réussi un nul devant l’ASC Ouled Zouai (1 - 1).



Septième revers

pour Oued Amizour



L’US Oued Amizour par contre continue de souffrir dans ce palier, en se maintenant à la dernière place avec 6 points au compteur. Ceci au moment où l’avant-dernier au classement, le Hydra AC qui était en déplacement devant le voisin du DRB Baraki a laissé des plumes sur le score de trois buts à deux (2 - 3). Septième revers donc pour les Unionistes d’Amizour et cette fois face à une équipe de l’AS Bordj-Ghedir, qui n’était pas bien lotie elle aussi avec la 12è place occupée avant cette journée. Les rouge et noir ont perdu sur le score de deux buts à zéro (2 - 0) et se compliquent de plus en plus l’existence. Il faudrait donc un sursaut d’orgueil pour espérer se maintenir en inter-région, sachant que ce groupe Centre-Est est le plus difficile des 4 autres groupes de ce 4è palier du football national après les Ligues 1 et 2, ainsi que la division nationale amateur. Notons enfin le carton réalisé par l’USM Sétif à domicile face au voisin de Bordj Bou-Arréridj, le FC Bir El Arch que les gars d’Ain El Fouara avaient battu sur le score sans appel de 4 à 0.

Rabah Medhouche.

Les résultats

IRB Berhoum 0 - JS Azazga 1

MB Bouira 1 - US Souf 0

ASB Ghedir 2 - USO Amizour 0

USM Sétif 4 - FC Bir El Arch 0

Teleghma 3 - MBH Messaoud 1

ASCO Zouai 1 - SA Sétif 1

IRBA Lahdjar 1 - OMR Annasser 1

DRB Baraki 3 - Hydra AC 2