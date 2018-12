Les Kabyles à pied d’œuvre à Rabat

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Arrivés à Rabat, la capitale marocaine, avant-hier, les Kabyles ont entamé leur stage avec une légère séance d’entraînement.

Pour la journée d’hier, le staff les a soumis à du biquotidien. Le matin, le groupe a effectué du travail physique à l’académie du club du FUS de Rabat. Dans l’après-midi, le travail fut axé sur le volet technique, dans le stade principal de Rabat, Moulay Abdellah. Le coach Franck Dumas a commencé à mettre son plan de travail à exécution, profitant au maximum de ce stage, pour apporter les réglages nécessaires à son équipe. Le coach kabyle mise sur une bonne préparation pour entamer la phase retour en force. Côté effectif, tous les joueurs étaient présents. Même les deux retardataires, Zaouche et Benyoucef, se sont entraînés avec le groupe. Le coach kabyle créera certainement une grande concurrence entre ses capés qui veulent tous gagner une place dans l’équipe type. Les joueurs kabyles ont exprimé leur satisfaction des conditions du stage. Tous les moyens nécessaires sont en effet mis à leur disposition pour faire du bon boulot. Le stage devrait être une totale réussite, avant le retour au pays le 12 du mois en cours.

Le coach s’est réuni avec les joueurs

Franck Dumas s’est réuni avec ses joueurs, avant-hier soir à l’hôtel, pendant quelques minutes. En plus d’avoir annoncé le programme du stage qui durera 8 jours, Dumas a insisté sur la discipline et la nécessité de bien faire le boulot. Les joueurs ont bien imprimé les instructions et promis de tout faire pour atteindre les objectifs.

