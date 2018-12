«On réussira une belle phase retour»

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Le milieu de terrain de la JSK, Lyes Benyoucef, parle dans cet entretien du stage au Maroc et des objectifs du club pour la phase retour.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule le stage ?

Lyes Benyoucef : Nous travaillons dans de très bonnes conditions et ce stage sera une totale réussite. Tous les moyens sont disponibles pour assurer une bonne préparation. Nous sommes ici au Maroc pour bosser et nous ne lésinerons pas sur les efforts pour réaliser les objectifs. On veut réussir de belles choses lors de la phase retour, ce qui passe par une bonne préparation.

Vous êtes donc déterminés à réussir une belle phase retour…

On est en train de la préparer comme il se doit et notre objectif est de réussir le meilleur parcours possible. On a réalisé de bonnes choses à l’aller et on fera tout pour ne pas décevoir au retour. On a une équipe jeune, dynamique et très déterminée. Nous savons tous ce que les supporters attendent de nous et nous ne les décevrons pas inchallah.

Des informations ont circulé disant que le CRB vous voulait pour la seconde manche du championnat…

Je vous assure qu’aucun dirigeant du CRB n’a pris attache avec moi pour me proposer quoi que ce soit. Et puis, je ne manque de rien à la JSK, je ne suis pas prêt à partir, car je me sens bien avec mon équipe. Je suis concentré sur mon travail et ma seule ambition est d’aider mon club à réaliser ses objectifs.

Et cette histoire de justice ne vous a-t-elle pas trop perturbé, après qu’on vous a empêché de quitter le territoire national il y a quelques semaines ?

Je n’ai aucun problème avec la justice et je suis très concentré sur mon boulot à la JSK. Je travaille d’arrache pied pour être prêt à chaque fois que le coach aura besoin de mes services.

Un message pour les supporters ?

Nos supporters sont formidables et méritent tout le bonheur du monde. On sait qu’ils attendent beaucoup de nous et en tant que joueurs, on fera tout pour leur procurer de la joie en réalisant de belles choses. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et nous leur demandons de ne pas en douter et de continuer à nous soutenir.

Propos recueillis par M. L.