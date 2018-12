Khoualed (JSS) et Hammar (MCO) ciblés

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

La direction du MOB, à sa tête Mohand Sadji, a reçu, avant-hier, le manager du défenseur Nacerdine Khoualed (JSS) et de l’attaquant Ziri Hammar (MCO). Les deux parties se sont mises d’accord sur plusieurs points et le manager attend la réponse de la direction aujourd’hui concernant les propositions formulées. Signalons que Khoualed est sous contrat avec la JSS, alors que Ziri Hammar est sur la liste des libérables du MCO avec lequel il faudra négocier. Les deux joueurs de l’USM Bel Abbès Legraâ et Khali sont eux attendus à Béjaïa dans les prochaines heures. Après avoir déposé le contrat au niveau de la CRL, les deux éléments n’attendent que la lettre de libération pour se déplacer vers la capitale des Hammadites, afin de continuer les négociations avec les dirigeants mobistes pour un éventuel transfert.

Les Crabes atomisent la JST en amical

Les Crabes ont joué avant-hier leur premier match amical lors de cette trêve hivernale contre la JS Tichy, pensionnaire de la Régionale 2, qu’ils ont battue sur le score sans appel de 5 buts à 0. Les réalisations des Crabes furent l’œuvre de Kadri, Soltani, Messaoudi (U21), Boukhanchouche et Touré. Le coach Madoui a fait tourner tout l’effectif qui était à sa disposition en donnant la chance à tous les joueurs d’étaler leurs performances après une semaine de travail chargée. Le nombreux public qui a assisté à la rencontre a découvert la nouvelle recrue, Boukhanchouche, qui a inscrit un but sur coup direct, une belle manière de marquer son entrée dans l’équipe. Les joueurs poursuivront le travail aujourd’hui avec une seule séance par jour, avant de prendre demain la route vers Sétif pour un mini-stage au complexe d’El Vaz. Un regroupement qui reste tributaire de sparring-partners, car le coach Madoui voudrait ponctuer ce séjour dans la capitale des haut-plateaux avec au moins deux matchs amicaux.

Z. H.