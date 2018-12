«On n’a pas les moyens du GSP»

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Le président du club de handball féminin, l’Union Sportive d’Akbou, en l’occurrence Redouane Kherbouche estime que son club qui a enregistré deux victoires et autant de défaites sur les quatre premières rencontres peut faire mieux.

La Dépêche de Kabylie : Après quelques journées depuis l'entame de la saison sportive, comment évaluez-vous le parcours de votre équipe ?

Redouane Kherbouche : Nous avons enregistré deux victoires et deux défaites. J’avoue tout de même que les résultats sont juste moyens. Je ne vous cache rien du tout et je dirais qu'on avait espéré faire mieux. Mais bon, nous ne sommes qu'au début et le championnat est encore long. L'équipe doit travailler durement pour améliorer ses résultats

Quelle appréciation faites-vous sur le niveau de la compétition ?

Pour ce qui est du niveau, comme vous le savez, on évolue dans la division «excellence». Cette dernière recadre les dix meilleures équipes du handball féminin national où chacune essaie de se distinguer. Partant de là, pour l'instant, le niveau est très bon, espérons qu'il va rester comme ça ou être encore mieux à l’avenir.

Quelles sont, selon vous, les équipes qui peuvent jouer le titre ?

Là aussi, on ne peut rien cacher, puisque, comme chaque année, le titre se joue entre deux équipes qui sont le Groupement Sportif Pétrolier et le HBC El-Biar. Ce sont deux équipes qui possèdent les moyens nécessaires, entre autres humains et financiers qui leur permettent de jouer le titre.

L'USA dispose-t-elle de moyens appropriés pour atteindre ses objectifs cette saison ?

Laissez-moi vous dire qu’avant le début de la saison, on avait de grandes ambitions et notre objectif était de figurer sur le podium en fin de saison. Malheureusement, après étude de notre budget provisionnel, on a dû annuler notre stage de préparation et libérer pas moins de trois joueuses. Cet état de fait nous a emmenés à revoir nos objectifs à la baisse. Juste pour info, notre club possède le budget le plus bas parmi les équipes qui constituent ce palier. C’est dommage, surtout lorsque l’on sait qu'Akbou est considérée parmi les plus riches communes au niveau national.

Que pensez-vous de la trêve imposée aux clubs de la Nationale 1 Excellence ? Est-elle bénéfique pour le club ?

Je dirais qu’une trêve de 45 jours est inadmissible. Cela fausse tous les calculs des clubs, on doit refaire toute notre préparation après seulement quatre matches joués. En plus, à l’état où vont les choses, on va nous imposer, à la fin, un rythme infernal pour terminer le championnat. La fédération doit revoir beaucoup de choses, dont cette programmation catastrophique. Ça ne doit pas ce reproduire à l'avenir.

Entretien réalisé par Rahib Medhouche.