Le Directoire prolonge le délai de demande de licences

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Dans un communiqué paru avant-hier sur son site, portant la signature du président du directoire, Noureddine Boulefaat, la ligue de wilaya de football de Bouira, informe les clubs dernièrement affiliés à la ligue et qui sont au nombre de 19, que la date butoir de dépôt de dossiers de licences est fixée pour le dimanche 9 décembre 2018 avant 17h, faute de quoi, les clubs réfractaires seront considérés comme étant non engagés. Cela étant, le directoire a fait état de non conformité des dossiers parmi les clubs frondeurs, des dossiers non conformes avec la loi 15/03 DJS ; des pièces manquantes à l’instar de l’assurance des joueurs et la domiciliation, etc. Par ailleurs, hormis l’US Auzia qui est relégué de la régionale II et quatre nouveaux clubs engagés cette saison, les quinze restants cumulent la faramineuse somme qui dépasse les trois cents millions de centimes représentant les amendes de la saison écoulée, dont près de deux cent millions de centimes sont départagés entre seulement cinq clubs, à l’instar de l’A Guelta Zerga, 654 000, 00, le CR Bouderbala 524 000, 00, le CR Thameur 321 000, 00, l’US Mesdour, 251 844, 00 et la JS Adjiba avec 243 500, 00 Da, des amendes qu’ils doivent payer avant le démarrage du championnat. Ces derniers refusent de payer sous prétexte que les dites amendes sont épongées lors d’une rencontre avec Baloul Amar, membre du bureau fédéral chargé de la coordination avec les ligues. Néanmoins, le directoire a aussi soulevé d’autres lacunes dans le premier groupe qui pourtant a déjà disputé quatre journées. En effet, hormis le forfait des clubs de l’ASC Ahl Kseur et l’AS U Université de Bouira, il existerait des clubs qui auraient joué sans dossiers PCMA et sans avoir assuré la totalité des joueurs. Le directoire a exhorté les clubs concernés de procéder à la régularisation de leurs situations le plutôt possible. Par conséquent, le démarrage du championnat Honneur risque, s’il vient à commencer avant la fin de l’année 2018, de se terminer en juillet prochain, sauf si le directoire trouve une solution de rechange, quitte à faire jouer trois rencontres par semaines. Toutefois, concernant le paiement des frais d’engagement des CSA retardataires, il semble que la wilaya a déjà donné son accord pour prendre en charge la somme restante. Au cas où tout rentrera dans l’ordre d’ici dimanche prochain, le tirage au sort et l’établissement du calendrier pourraient avoir lieu le mardi ou le mercredi.

M’hena A.