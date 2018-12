Défalcation d’un point pour l’ES Bir Ghbalou

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Désormais, un seul point sépare le leader de la Régionale 2, l’ES Bir Ghbalou, de son poursuivant, le CM Tidjelabine. En effet, la LRFA a décidé de défalquer un point à l’ESBG pour non paiement d’amendes, en application de l’article 133 des championnats amateurs édition 2018, traitant du recouvrement des amendes. Cette sanction intervient après la notification de mises en demeure, le 18 novembre dernier, et l’expiration du délai moratoire fixé à mercredi 5 décembre par note publiée au BO LRFA N° 10 du 29 novembre 2018. L’ESBG garde toujours la première place à un seul point de son dauphin, le CM Tidjelabine, de deux points de l’USM Béjaïa et de trois points de l’OS El-Kseur. L’équipe, drivée par le duo Khelifa - Zeouche, recevra aujourd’hui vendredi l’ES Timezrit avec le seul objectif de glaner les points de la victoire. Notons, par ailleurs, que d’autres clubs ont également subi la défalcation d’un point, à l’exemple de la JS M’Chedallah, l’OS Moulediouane et l’Olympique Tizi Rached.

M. A.